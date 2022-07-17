Pagani подтвердила работу над электрическим суперкаром

Основатель итальянского производителя эксклюзивных суперкаров Хорасио Пагани не исключил выхода в ближайшие годы новой модели под брендом Pagani, которая получит электрическую силовую установку. Несмотря на то, что пока технологии не позволяют марке сделать электромобиль, отвечающий всем её требованиям, в компании не закрывают эту страницу и работают над электрической силовой установкой. А параллельно с этим развивают проекты и с бензиновым двигателем V12 в своей основе.
По информации издания Autocar, Горацио Пагани заявил, что выпущенные малым тиражом суперкары с двигателем внутреннего сгорания оказывают минимальное внимание негативное влияние на глобальный климат с учетом того, что 90% энергии производится без использования возобновляемых источников.
Кроме того, характеристики электромоторов в Pagani считают избыточными, а массу батарей — несовместимой со спортивными машинами. Создать электросуперкар массой 1300 килограммов в компании считают попросту невозможным.
Затем, правда, Пагани в беседе с Inside EVs Argentina уточнил материал Autocar. По словам главы Pagani, британские журналисты передали его слова некорректно и с 2018 года итальянская марка работает над электромобилем, но ни один дилер или покупатель не проявил к нему ни малейшего интереса. В итоге проект остался актуальным, но пока не получает развития из-за отсутствия электромоторов и аккумуляторов, которые отвечали бы запросам компании.