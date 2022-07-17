В Россию могут привезти пять новых автомобильных брендов

Издание AutoNews представило материал о том, появление каких автомобильных брендов можно ожидать на отечественном рынке в нынешнем году. Было отмечено, что до конца текущего года на территории России могут появиться как минимум пять новых, не представленных ранее, марок машин.

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Китайский бренд Tank от крупного автопроизводителя Great Wall собирается выйти на отечественный авторынок уже в ближайшем будущем. Он будет представлен на территории России внедорожниками Tank 300, Tank 500, а также Tank 700.

Также ожидается в нашей стране и начало продаж премиальных транспортных средств бренда Hongqi. Ещё двумя китайскими брендами автомобилей, которые планируют экспансию на российский авторынок, являются Omoda и Voyah.