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39 минут назад

Новости автомира: в Россию могут привезти пять новых автомобильных брендов в 2022-2023 годах

FBM.ru

Издание AutoNews представило материал о том, появление каких автомобильных брендов можно ожидать на отечественном рынке в нынешнем году. Было отмечено, что до конца текущего года на территории России могут появиться как минимум пять новых, не представленных ранее, марок машин.

В Россию могут привезти пять новых автомобильных брендов
Фото: fbm.rufbm.ru

Китайский бренд Tank от крупного автопроизводителя Great Wall собирается выйти на отечественный авторынок уже в ближайшем будущем. Он будет представлен на территории России внедорожниками Tank 300, Tank 500, а также Tank 700.

Также ожидается в нашей стране и начало продаж премиальных транспортных средств бренда Hongqi. Ещё двумя китайскими брендами автомобилей, которые планируют экспансию на российский авторынок, являются Omoda и Voyah.

Вдобавок, одним из новых брендов, которые ожидаются на территории России, может стать вьетнамский VinFast, который планирует привезти в нашу страну кроссоверы VF7.

Автоновости,
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