В Россию могут привезти пять новых автомобильных брендов

Издание AutoNews представило материал о том, появление каких автомобильных брендов можно ожидать на отечественном рынке в нынешнем году. Было отмечено, что до конца текущего года на территории России могут появиться как минимум пять новых, не представленных ранее, марок машин.
Китайский бренд Tank от крупного автопроизводителя Great Wall собирается выйти на отечественный авторынок уже в ближайшем будущем. Он будет представлен на территории России внедорожниками Tank 300, Tank 500, а также Tank 700.
Также ожидается в нашей стране и начало продаж премиальных транспортных средств бренда Hongqi. Ещё двумя китайскими брендами автомобилей, которые планируют экспансию на российский авторынок, являются Omoda и Voyah.
Вдобавок, одним из новых брендов, которые ожидаются на территории России, может стать вьетнамский VinFast, который планирует привезти в нашу страну кроссоверы VF7.