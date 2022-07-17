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2 часа назад

Новости автомира: "АвтоВАЗ" до конца лета сможет отгружать дилерам только две модели

Газета.Ru

В августе «АвтоВАЗ» сможет отгружать в дилерские центры только две модели Lada — Granta и классическую Niva Legend. Об этом сообщает сайт «Лада.Онлайн», который ознакомился с информационной рассылкой, направленной дилерам Lada.

"АвтоВАЗ" до конца лета сможет отгружать дилерам только две модели
Фото: LadaLada

В сообщении говорится, что в заявочной кампании на август этого года принимаются заказы только на автомобили Granta и Niva Legend. Отмечается, что производство Lada Niva Travel начнется с августа.

«Рассматривается возобновление выпуска Lada Largus, однако из-за большого пакета компонентов, которые попадают под санкционный режим, на заводе пока не могут сказать уверенно, как надолго хватит того запаса, который сейчас создан на заводе, если не будет новых каналов поставок», — также говорят инсайдеры.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» планирует возобновить производство Lada Largus до конца июля.

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