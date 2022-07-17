"АвтоВАЗ" до конца лета сможет отгружать дилерам только две модели

«Рассматривается возобновление выпуска Lada Largus, однако из-за большого пакета компонентов, которые попадают под санкционный режим, на заводе пока не могут сказать уверенно, как надолго хватит того запаса, который сейчас создан на заводе, если не будет новых каналов поставок», — также говорят инсайдеры.