Aurus анонсировал выпуск российского люксового внедорожника

Производственная площадка Aurus в особой экономической зоне «Алабуга» (Татарстан) готовится к серийному выпуску внедорожников Komendant. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Aurus.

Фото: Aurus Aurus

«На производстве уже запущены подготовительные работы, необходимые для предстоящего серийного выпуска автомобилей Komendant», - рассказали в Aurus.

Там отметили, что завод сейчас работает в штатном режиме. Большинство партнеров продолжают сотрудничество, с альтернативными поставщиками заключаются договоры о поставке комплектующих и материалов, попавших под санкции.

Сейчас компания сосредоточена на подготовке к премьере внедорожника. Скоро он будет представлен широкой общественности. О дате и месте премьеры компания пообещала сообщить «в ближайшей перспективе».

Глава Минпромторга Денис Мантуров упоминал, что автомобиль планируется представить до конца лета.

Aurus Komendant станет одним из самых крупных и тяжелых внедорожников премиум-класса. По размерам он на несколько сантиметров больше, чем Toyota Land Cruiser 300, и сопоставим с Cadillac Escalade.