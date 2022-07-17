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1 час назад

Новости автомира: Aurus анонсировал выпуск российского люксового внедорожника

Майк Габриелян

Производственная площадка Aurus в особой экономической зоне «Алабуга» (Татарстан) готовится к серийному выпуску внедорожников Komendant. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Aurus.

Aurus анонсировал выпуск российского люксового внедорожника
Фото: AurusAurus

«На производстве уже запущены подготовительные работы, необходимые для предстоящего серийного выпуска автомобилей Komendant», - рассказали в Aurus.

Там отметили, что завод сейчас работает в штатном режиме. Большинство партнеров продолжают сотрудничество, с альтернативными поставщиками заключаются договоры о поставке комплектующих и материалов, попавших под санкции.

Сейчас компания сосредоточена на подготовке к премьере внедорожника. Скоро он будет представлен широкой общественности. О дате и месте премьеры компания пообещала сообщить «в ближайшей перспективе».

Глава Минпромторга Денис Мантуров упоминал, что автомобиль планируется представить до конца лета.

Aurus Komendant станет одним из самых крупных и тяжелых внедорожников премиум-класса. По размерам он на несколько сантиметров больше, чем Toyota Land Cruiser 300, и сопоставим с Cadillac Escalade.

В автомобиле будут задние раскладные столики, холодильник, макияжные зеркала с подсветкой, розетки и USB-разъемы, модули Bluetooth и Wi-Fi, камера кругового обзора, пульт дистанционного управления сигнализацией, мультимедийная система.

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