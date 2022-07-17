Aurus анонсировал выпуск российского люксового внедорожника

Производственная площадка Aurus в особой экономической зоне «Алабуга» (Татарстан) готовится к серийному выпуску внедорожников Komendant. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Aurus.
«На производстве уже запущены подготовительные работы, необходимые для предстоящего серийного выпуска автомобилей Komendant», - рассказали в Aurus.
Там отметили, что завод сейчас работает в штатном режиме. Большинство партнеров продолжают сотрудничество, с альтернативными поставщиками заключаются договоры о поставке комплектующих и материалов, попавших под санкции.
Сейчас компания сосредоточена на подготовке к премьере внедорожника. Скоро он будет представлен широкой общественности. О дате и месте премьеры компания пообещала сообщить «в ближайшей перспективе».
Глава Минпромторга Денис Мантуров упоминал, что автомобиль планируется представить до конца лета.
Aurus Komendant станет одним из самых крупных и тяжелых внедорожников премиум-класса. По размерам он на несколько сантиметров больше, чем Toyota Land Cruiser 300, и сопоставим с Cadillac Escalade.
В автомобиле будут задние раскладные столики, холодильник, макияжные зеркала с подсветкой, розетки и USB-разъемы, модули Bluetooth и Wi-Fi, камера кругового обзора, пульт дистанционного управления сигнализацией, мультимедийная система.