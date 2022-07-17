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1 час назад

Новости автомира: Илон Маск пообещал показать версию Steam для автомобилей Tesla в августе 2022 года

FBM.ru

Поддержка игровой платформы Steam в транспортных средствах американского бренда Tesla появится уже в августе нынешнего года. Об этом, ссылаясь на сообщение генерального директора компании Илона Маска, в социальной сети Twitter написало издание Electrek.

Маск пообещал показать версию Steam для автомобилей Tesla уже в августе
Фото: Tesla Model S Tesla Model S

Было отмечено, что на данный момент на обозначенный месяц запланировали только демонстрацию новой возможности. В чем именно она будет заключаться в настоящее время неизвестно. Редакция Electrek предположила, что в рамках презентации вероятнее всего будет продемонстрирован запуск нескольких требовательных к вычислительным возможностям компьютера видеоигр.

«Мы делаем успехи в интеграции Steam. Демонстрация возможна в следующем месяце», – прокомментировал Илон Маск.

О намерении компании Tesla встроить в свои электромобили поддержку видеоигр из официального цифрового магазина Steam стало известно еще в феврале этого года. Предполагается, что опция будет доступна только владельцам последних моделей Tesla Model S и Model X, так как только они оснащены бортовыми компьютерами с соответствующей вычислительной мощностью.

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