Маск пообещал показать версию Steam для автомобилей Tesla уже в августе

Поддержка игровой платформы Steam в транспортных средствах американского бренда Tesla появится уже в августе нынешнего года. Об этом, ссылаясь на сообщение генерального директора компании Илона Маска, в социальной сети Twitter написало издание Electrek.
Было отмечено, что на данный момент на обозначенный месяц запланировали только демонстрацию новой возможности. В чем именно она будет заключаться в настоящее время неизвестно. Редакция Electrek предположила, что в рамках презентации вероятнее всего будет продемонстрирован запуск нескольких требовательных к вычислительным возможностям компьютера видеоигр.
«Мы делаем успехи в интеграции Steam. Демонстрация возможна в следующем месяце», – прокомментировал Илон Маск.
О намерении компании Tesla встроить в свои электромобили поддержку видеоигр из официального цифрового магазина Steam стало известно еще в феврале этого года. Предполагается, что опция будет доступна только владельцам последних моделей Tesla Model S и Model X, так как только они оснащены бортовыми компьютерами с соответствующей вычислительной мощностью.