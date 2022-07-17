В Нижнем Новгороде продемонстрировали российский электромобиль E-Neva. Это был ходовой макет, который позволяет оценить, как автомобиль выглядит.
Разработкой E-Neva занимался оборонно-промышленный концерн «Алмаз-Антей». Новый электрический автомобиль — это компактный пятиместный кроссовер. Габаритная длина E-Neva составляет 4,5 метра. Запас хода электрокара равен 463 км. Два электромотора обеспечивают суммарную отдачу 435 л.с.. До 60 км/ч автомобиль разгоняется за 2,7 секунды. Максимальная скорость тут составит 197 км/ч.
Когда E-Neva поступит в продажу, неясно.