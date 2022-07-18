Фото дня: Ford показал заряженный F-150 Raptor

Ford рассекретил самую мощную модификацию F-150 — Raptor с приставкой R. Как и ожидалось, пикапу в хардкорной версии достался мотор Predator V8 объемом 5,2 литра от суперкара Mustang Shelby GT500, но в «задушенном» варианте: вместо 770 лошадиных сил здесь он выдает 710 сил и 868 Нм крутящего момента, которые достигаются при 4250 оборотах в минуту. Двигатель подвергли доработке, чтобы адаптировать его для бездорожья и повысить производительность на средних скоростях.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Для повышения надежности V8 в Ford Performance установили выпускной коллектор из литой нержавеющей стали, особый масляный радиатор и фильтр, а также откалибровали механический нагнетатель. Объем воздухозаборника увеличен на 66 процентов, благодаря чему двигатель эффективнее охлаждается. Пару «восьмерке» составляет 10-диапазонная автоматическая коробка передач, привод — полный с муфтой подключения передней оси.

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В пиковой мощности Raptor R слегка уступает ближайшему конкуренту от Ram — 1500 TRX, восьмицилиндровый агрегат которого выдает 712 лошадиных сил (881 Нм). Но при этом Ford получился заметно легче: масса Раптора составляет 2699 килограммов, что всего на 45 килограммов больше, чем масса Raptor с V6, и на 181 килограмм меньше массы TRX.

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«Горячий» пикап получил амортизаторы Fox с выносными резервуарами и электронным управлением, а в остальном подвеска почти не подверглась изменениям. Базовыми для R-версии стали 37-дюймовые шины, предлагаемые для обычного Raptor только за доплату. Дорожный просвет вырос на 28 миллиметров — до 333 миллиметров, углы въезда и съезда составили 33,1 и 24,9 градуса.

Визуальные отличия скромные: R-варианту достались черные бамперы и колесные арки, особые шильдики на решетке радиатора, подретушированном капоте и дверце грузовой платформы. В салоне, украшенном карбоновыми деталями, установлены сидения Recaro с обивкой из черной натуральной кожи и алькантары.

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На передней панели — 12-дюймовый тачскрин мультимедийной системы SYNC, обновляющейся «по воздуху». Также в списке оснащения числятся помощник маневрирования Trail Turn Assist, круиз-контроль для бездорожья, функция движения в одну педаль Trail One-Pedal Drive и другие ассистенты.