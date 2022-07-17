В России упростят регистрацию ввозимых из-за границы автомобилей

На территории Российской Федерации планируют упростить порядок регистрационных действий в ГИБДД, касающихся транспортных средств, которые российские автолюбители и организации ввозят из-за границы.

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Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Данную информацию опубликовали в рамках правительства Российской Федерации.

Согласно новым правилам из предложенного перечня обязательных специальных требований к современному техническому оснащению транспортных средств, которые импортируются, был исключён пункт, касающийся установки систем вызова специалистов экстренных отечественных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

Согласно разработанному документу, данная мера является временной. При этом упрощённый порядок автомобильной регистрации будет действительным до 1-го февраля следующего года.

По причине вводимых санкций, у отечественных производителей специальных систем вызова российских экстренных служб, начали возникать определённые проблемы, касающиеся комплектующих для данного оборудования. Согласно предположениям, до 2013-го года они позволят обеспечить перенастройку существующих логистических цепочек.

Раньше в Росстандарте продлили разрешение, позволяющее российским автопроизводителям до следующего года осуществлять выпуск транспортных средств, которые не оснащались системами ЭРА-ГЛОНАСС.

Стоит отметить, что автобренды УАЗ, а также АвтоВАЗ, уже приступили к выпуску упрощённых модификаций своих моделей. Такие автомобили не оснащаются тревожными кнопками и некоторыми системами безопасности, а также опциями. К примеру речь идёт об АБС, подушках безопасности, кондиционерах, мультимедийном оборудовании.