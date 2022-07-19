Американцы назвали 5 практически «вечных» японских авто

Американские аналитики изучили разные рейтинги надёжности автомобилей на территории Соединённых Штатов. При этом была названа пятёрка самых надёжных современных авто из Японии которые могут «прослужить вечно».

Фото: Car.ru Car.ru

В их число вошло 3 седана, модель в кузове универсал, а также спортивный вариант. При этом анонсировали 5 авто, способных доставить автовладельцам массу проблем. Примечательным является то, что бренды Honda, Mazda и Subaru имеются в обоих списках.

В число упомянутых экспертами авто в кузове седан вошли Lexus ES, Toyota Camry и Honda Accord. Для всех данных версий характерен высокий рейтинг надёжности от авторитетной аналитической фирмы J.D. Power и Consumer Reports. Они получили 81 – 97 баллов из возможных 100. Показатели зависят от года выпуска авто и самой модели, машины практически не подвергаются отзывным кампаниям.

Вседорожная версия универсала Subaru Outback названа по аналогичным причинам «неизменно надёжной», несмотря на отзывы в период 2011–2013 г.г., связанные с неполадками в моторе. В пятёрку ТОП попал родстер Mazda MX-5. Он ежегодно получает довольно высокие рейтинги в вопросе надёжности. Аналитики Consumer Reports в текущем году поставили этот спорткар на шестую позицию.

В США среди самых ненадёжных японских авто значится кросс Subaru Ascent и спорткар Mazda RX-8. Это в основном связано с комплектуемым роторным мотором. Далее следует минивэн Honda Odyssey и Nissan Titan в кузове пикап. Причиной попадания данных авто в антирейтинг является множество отзывных кампаний. В число ненадёжных японских авто вошёл также Infiniti Q50 в кузове седан. Для него самым проблемным годом стал 2014 г.