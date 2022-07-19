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1 час назад

Новости автомира: Американцы назвали 5 практически «вечных» японских авто

Car.ruиещё 1

Американские аналитики изучили разные рейтинги надёжности автомобилей на территории Соединённых Штатов. При этом была названа пятёрка самых надёжных современных авто из Японии которые могут «прослужить вечно».

Американцы назвали 5 практически «вечных» японских авто
Фото: Car.ruCar.ru

В их число вошло 3 седана, модель в кузове универсал, а также спортивный вариант. При этом анонсировали 5 авто, способных доставить автовладельцам массу проблем. Примечательным является то, что бренды Honda, Mazda и Subaru имеются в обоих списках.

В число упомянутых экспертами авто в кузове седан вошли Lexus ES, Toyota Camry и Honda Accord. Для всех данных версий характерен высокий рейтинг надёжности от авторитетной аналитической фирмы J.D. Power и Consumer Reports. Они получили 81 – 97 баллов из возможных 100. Показатели зависят от года выпуска авто и самой модели, машины практически не подвергаются отзывным кампаниям.

Вседорожная версия универсала Subaru Outback названа по аналогичным причинам «неизменно надёжной», несмотря на отзывы в период 2011–2013 г.г., связанные с неполадками в моторе. В пятёрку ТОП попал родстер Mazda MX-5. Он ежегодно получает довольно высокие рейтинги в вопросе надёжности. Аналитики Consumer Reports в текущем году поставили этот спорткар на шестую позицию.

В США среди самых ненадёжных японских авто значится кросс Subaru Ascent и спорткар Mazda RX-8. Это в основном связано с комплектуемым роторным мотором. Далее следует минивэн Honda Odyssey и Nissan Titan в кузове пикап. Причиной попадания данных авто в антирейтинг является множество отзывных кампаний. В число ненадёжных японских авто вошёл также Infiniti Q50 в кузове седан. Для него самым проблемным годом стал 2014 г.

В завершении стоит отметить, что специалисты агентства J.D. Power опубликовали свой очередной список надёжности в последних числах июня. Аналитиками был сделан вывод, что новые машины стали ломаться намного чаще. При этом электромобили намного превосходят авто с ДВС в вопросе количества неполадок.

Автоновости,Mazda RX-8,Infiniti Q50,Mazda MX-5,Honda Accord,Lexus ES,Honda Odyssey,Subaru Outback,Toyota Camry,Nissan Titan,Lexus,Mazda,Nissan,Subaru,Toyota,Honda,
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