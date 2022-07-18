Производителям предложили выкупать у россиян сломанные иномарки

Союз потребителей РФ предложил зарубежным автопроизводителям выкупать у россиян неисправные автомобили по актуальной на текущей момент цене, сообщают «Известия». Мера призвана улучшить ситуацию с наличием деталей для ремонта машин зарубежных марок, с которым уже наблюдаются проблемы. Потребитель получит деньги за автомобиль, а дилеры — необходимые детали. Однако захотят ли компании платить за уже проданные машины, и будут ли выполняться условия по выплатам, пока неясно.
Несмотря на положение закона «О защите прав потребителей», согласно которому производитель обязан обеспечить покупателю возможность использовать товар в течение всего срока службы, ряд производителей перестали проводить гарантийный ремонт из-за нехватки деталей. Наиболее часто отказывают Renault, Mercedes Benz и Volkswagen Group.
Выкуп неисправных машин обратно по актуальной рыночной цене сможет улучшить ситуацию, считают в Союзе потребителей РФ. Ввоз запасных частей в страну заморожен по большинству иномарок, однако для выкупа машин серьезных препятствий нет. В этом случае производитель компенсирует пользователю стоимость товара ненадлежащего качества, направив деньги дилерам, которые передадут их покупателям.
Однако сами владельцы неисправных автомобилей могут не согласиться с такой схемой, так как уже не смогут приобрести аналогичную машину из-за санкций, считает глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Кроме этого, есть риск получить меньшую выплату, а проданный автомобиль потом обнаружить на вторичном рынке — отремонтированным и с наценкой.