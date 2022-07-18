Chevrolet Tracker стали серийно выпускать в Узбекистане

Узбекская компания UzAuto Motors начала серийный выпуск автомобиля Chevrolet Tracker 2023 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Модель собирается по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов.

Фото: Chevrolet Chevrolet

Автомобили производятся на заводе компании в узбекском городе Асака. На данном этапе производственная мощность предприятия — 80 тыс. автомобилей Chevrolet Tracker в год. Модель будет производиться в трех основных комплектациях: LS, LT и Premier. Старт продаж запланирован на 30 августа текущего года.

Новый Chevrolet Tracker отличается стильным дизайном и современным интерьером салона. Модель получила трехцилиндровый турбированный мотор объемом 1,2 л. и мощностью 132 л.с., а также шестиступенчатую автоматическую коробку передач. Расход топлива в смешанном режиме составляет 6,9 л. бензина на 100 км.