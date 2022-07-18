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2 часа назад

Новости автомира: UzAuto Motors запустила полноценное производство Chevrolet Tracker в Узбекистане

Газета.Ru

Узбекская компания UzAuto Motors начала серийный выпуск автомобиля Chevrolet Tracker 2023 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Модель собирается по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов.

Chevrolet Tracker стали серийно выпускать в Узбекистане
Фото: ChevroletChevrolet

Автомобили производятся на заводе компании в узбекском городе Асака. На данном этапе производственная мощность предприятия — 80 тыс. автомобилей Chevrolet Tracker в год. Модель будет производиться в трех основных комплектациях: LS, LT и Premier. Старт продаж запланирован на 30 августа текущего года.

Новый Chevrolet Tracker отличается стильным дизайном и современным интерьером салона. Модель получила трехцилиндровый турбированный мотор объемом 1,2 л. и мощностью 132 л.с., а также шестиступенчатую автоматическую коробку передач. Расход топлива в смешанном режиме составляет 6,9 л. бензина на 100 км.

В зависимости от комплектации модель оснащается климат-контролем, бесключевым доступом в салон, кожаным рулевым колесом, электрической регулировкой водительского кресла, сиденьями с обивкой из экокожи, светодиодными фарами, круиз-контролем, системой полуавтоматической парковки.

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