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2 часа назад

Новости автомира: нынешнее поколение Nissan Leaf может стать последним

Motor.ru

Nissan Leaf в его нынешнем облике рискует исчезнуть из модельной линейки марки после того, как жизненный цикл электрохэтчбека подойдет к концу. Leaf выпускается уже больше 12 лет, а актуальное, второе поколение модели производится с 2017 года. В настоящее время автопроизводитель решает судьбу электрокара, и, по инсайдерской информации Automotive News, решение будет принято не в его пользу: Leaf снимут с производства, и прямого наследника у него не будет.

Нынешнее поколение Nissan Leaf может стать последним
Фото: © Nissan© Nissan

В настоящее время основным рынком сбыта Leaf является Европа. Например, за 2021 год европейцы приобрели более 33,7 тысячи электрических хэтчбеков, а в 2022 году спрос на модель начал падать — за первый квартал удалось реализовать около 8,8 тысячи машин, что на 16,3 процента меньше результата за тот же период предыдущего года.

В апреле Nissan слегка обновил модель: она изменилась внешне и получила расширенный список оснащения, при этом цена осталась прежней. Leaf 2023 модельного года можно узнать по черному глянцевому V-образному элементу спереди, который на дореформенной модели был хромированным.

Впрочем, уже в обозримом будущем Leaf могут снять с конвейера, а ему на смену придет электрокар другого форм-фактора и с иным названием. Как сообщает Automotive News, новая модель будет «более приспособленной к потребностям современных клиентов». По одной из версий, это будет компактный кроссовер.

В Nissan пока официально не раскрывают планы относительно замены Leaf. Усилия автопроизводителя в настоящее время сосредоточены на разработке нового семейства электромобилей, первенцем которого стала Ariya.

Автоновости,Nissan Leaf,Nissan,
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