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2 часа назад

Новости автомира: на АвтоВАЗе скопилась очередь из некомплектных Lada Granta

Российская Газета

На территории АвтоВАЗа скопилось порядка 2 тысяч некомплектных автомобилей Lada Granta Classic' 22. У машин отсутствует рулевое колесо (без подушки безопасности). По неизвестным причинам производитель (предположительно из Челябинска) не поставляет необходимую деталь, ситуация для последних лет уже сложилась штатная, отмечает паблик Avtograd news.

На АвтоВАЗе закончились рули
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

При поступлении недостающего опциона все автомобили будут доработаны на предмет полной комплектации и переданы в цех отгрузки для последующей отправки потребителям.

Упрощенную Granta начали производить 8 июня. Цены на седан стартуют от 678 300 рублей, универсал можно купить за 705 300 рублей, лифтбек стоит 698 300 рублей. За Lada Granta Cross Classic"22 придется заплатить минимум 742 300 рублей.

13 июля также начался выпуск "антисанкционной" Lada Niva Legend.

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