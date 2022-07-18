На АвтоВАЗе закончились рули

На территории АвтоВАЗа скопилось порядка 2 тысяч некомплектных автомобилей Lada Granta Classic' 22. У машин отсутствует рулевое колесо (без подушки безопасности). По неизвестным причинам производитель (предположительно из Челябинска) не поставляет необходимую деталь, ситуация для последних лет уже сложилась штатная, отмечает паблик Avtograd news.

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

При поступлении недостающего опциона все автомобили будут доработаны на предмет полной комплектации и переданы в цех отгрузки для последующей отправки потребителям.

Упрощенную Granta начали производить 8 июня. Цены на седан стартуют от 678 300 рублей, универсал можно купить за 705 300 рублей, лифтбек стоит 698 300 рублей. За Lada Granta Cross Classic"22 придется заплатить минимум 742 300 рублей.