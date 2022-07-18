Автоэксперт назвал условия, при которых выгодно покупать авто за границей

Россияне стали активнее покупать автомобили за границей, однако дешевле всего ввозить в страну машины возрастом от 3 до 5 лет. Об этом сообщает «Профиль» со ссылкой на автоэксперта Игоря Моржаретто.

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По словам Игоря Моржаретто, для машин в возрасте от 3 до 5 лет при моторе объемом до 1,0 л. их «растаможка» обойдется в €1,5 за кубический сантиметр, а при объеме от 1 до 1,5 литров – €1,7 евро. За автомобили с более объемными двигателями придется заплатить еще больше, но все равно не так много, как, например, для машин моложе трех лет или старше пяти лет, отметил автоэксперт.

Например, бензиновый Volkswagen Tiguan 2019 года выпуска с турбомотором 1.4 л (150 л.с.) можно купить в Германии за €27 тыс. (1,6 млн руб. по текущему курсу). Полная стоимость автомобиля после прохождения всех таможенных процедур в России составит 1,757 млн руб. На российском рынке за такой же «Тигуан» просят в среднем от 1,8 до 2,3 млн руб.

Корейский кроссовер Hyundai Santa Fe 2019 года выпуска из Германии, с учетом таможни, стоит 1,751 млн рублей. В России за подобные машины продавцы хотят от 2,8 до 3,3 млн рублей.