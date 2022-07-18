Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+23° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
49 минут назад

Новости автомира: разработчик беспилотных авто BaseTracK уходит из России

Газета.Ru

Эстонский разработчик беспилотных технологий BaseTracK объявил о продаже российского бизнеса группе инвесторов и уходе из страны. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Газету.Ru».

Разработчик беспилотных авто уходит из России
Фото: BaseTracK/YouTubeBaseTracK/YouTube

«С июля российское представительство BaseTracK начало работать под самостоятельным брендом «Энерготрак». Уходящая команда приступила к передаче технологий автономного вождения и энергоэффективного управления транспортными средствами, а также реализуемых на рынке коммерческих продуктов: систем экономии топлива для грузовых автомобилей BaseTracK SF», — говорится в сообщении компании.

Покупателем бизнеса выступила группа российских инвесторов, среди которых владелец транспортной компании «Альтика» Олег Яновский и сооснователь клубов венчурных инвесторов «Синдикат» и AngelsDeck Игорь Калошин. Сумма сделки не разглашается.

В «Энерготрак» перейдет весь автопарк BaseTracK, в том числе единственный в России беспилотный грузовик на базе Mercedes-Benz Actros 1845. Как сообщили в компании, начиная с июня 2022 года, он перевозит коммерческие грузы в беспилотном режиме по маршруту Москва – Санкт-Петербург.

Основателем BaseTracK является россиянин Андрей Вавилин. В июле 2019 года он зарегистрировал компанию в Эстонии для выхода на европейский рынок.

Автоновости,Mercedes-Benz,Андрей Вавилин,Игорь Калошин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители