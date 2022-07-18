Разработчик беспилотных авто уходит из России

Эстонский разработчик беспилотных технологий BaseTracK объявил о продаже российского бизнеса группе инвесторов и уходе из страны. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Газету.Ru».

Фото: BaseTracK/YouTube BaseTracK/YouTube

«С июля российское представительство BaseTracK начало работать под самостоятельным брендом «Энерготрак». Уходящая команда приступила к передаче технологий автономного вождения и энергоэффективного управления транспортными средствами, а также реализуемых на рынке коммерческих продуктов: систем экономии топлива для грузовых автомобилей BaseTracK SF», — говорится в сообщении компании.

Покупателем бизнеса выступила группа российских инвесторов, среди которых владелец транспортной компании «Альтика» Олег Яновский и сооснователь клубов венчурных инвесторов «Синдикат» и AngelsDeck Игорь Калошин. Сумма сделки не разглашается.

В «Энерготрак» перейдет весь автопарк BaseTracK, в том числе единственный в России беспилотный грузовик на базе Mercedes-Benz Actros 1845. Как сообщили в компании, начиная с июня 2022 года, он перевозит коммерческие грузы в беспилотном режиме по маршруту Москва – Санкт-Петербург.