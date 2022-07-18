В июле прекратился рост цен на авторынке России

В России в период с 1 по 15 июля лишь одна автомобильная марка подняла цены на свои новые машины — это китайская компания JAC. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что подорожали три из пяти моделей, представленных на российском рынке. Так, лифтбек J7 подорожал сильнее всех. Его стоимость увеличилась на 400–631 тыс. руб. или на 28,6-41,5%. Пикап T6 стал дороже в зависимости от комплектации на 550 – 571 тыс. руб. (28,8 – 31,4%). Кроссовер подорожал меньше всех - на 200-241 тыс. руб. (18,2 – 20,4%).