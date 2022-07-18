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1 час назад

Новости автомира: в июле прекратился рост цен на авторынке России

Газета.Ru

В России в период с 1 по 15 июля лишь одна автомобильная марка подняла цены на свои новые машины — это китайская компания JAC. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В июле прекратился рост цен на авторынке России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что подорожали три из пяти моделей, представленных на российском рынке. Так, лифтбек J7 подорожал сильнее всех. Его стоимость увеличилась на 400–631 тыс. руб. или на 28,6-41,5%. Пикап T6 стал дороже в зависимости от комплектации на 550 – 571 тыс. руб. (28,8 – 31,4%). Кроссовер подорожал меньше всех - на 200-241 тыс. руб. (18,2 – 20,4%).

Что касается двух других моделей (кроссовера S7 и электромобиля iEV7S), то данных по их ценам на сайте дистрибьютора пока нет.

Автоновости,АК S7,
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