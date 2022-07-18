Сайт Quto представил внешность Lada Niva нового поколения

Художник автомобильного портала Quto.ru Никита Чуйко представил, как может выглядеть внедорожник Lada Niva следующего поколения, в основе которого будет новая платформа.

Фото: Quto Quto

Отмечается, что автомобиль можно построить на базе кросс-универсала Lada Vesta. Судя по изображению, новая трехдверная Niva могла бы получить увеличенный дорожный просвет, защитный обвес кузова из черного пластика и шноркель для преодоления водных преград. Также «АвтоВАЗ» мог бы оснастить моель дополнительными фарами на крыше и оригинальными колесными дисками.