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55 минут назад

Новости автомира: сайт Quto представил внешность Lada Niva нового поколения

Газета.Ruиещё 1

Художник автомобильного портала Quto.ru Никита Чуйко представил, как может выглядеть внедорожник Lada Niva следующего поколения, в основе которого будет новая платформа.

Сайт Quto представил внешность Lada Niva нового поколения
Фото: QutoQuto

Отмечается, что автомобиль можно построить на базе кросс-универсала Lada Vesta. Судя по изображению, новая трехдверная Niva могла бы получить увеличенный дорожный просвет, защитный обвес кузова из черного пластика и шноркель для преодоления водных преград. Также «АвтоВАЗ» мог бы оснастить моель дополнительными фарами на крыше и оригинальными колесными дисками.

Летом 2021 года стало известно, что до 2025 года «АвтоВАЗ» планирует вывести на рынок пять новых автомобилей Lada, в числе которых Niva следующего поколения.

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