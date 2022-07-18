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17 минут назад

Безумные «трёшки» BMW

Motor.ru

Посмотрите на классические «трёшки» BMW в безумном тюнинге Киберпанк, тайм-аттак и даже JDM — всё это случилось с теплыми ламповыми BMW.

1/23 BMW 3-Series E30. Автор — Khyzyl Saleem
Фото: motor.ru
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2/23 BMW 3-Series E30. Автор — Thibaut Desiront
Фото: motor.ru
3/23 Вот интересная работа. Автор — Ned Souris. На этом слайде 3D-модель безумной М3 поколения Е30 показана «как есть», в белой студии. А теперь смотрите следующий слайд
Фото: motor.ru
4/23 А вот та же работа, но уже визуализированная в среде. Впечатляет! Автор — Ned Souris
Фото: motor.ru
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5/23 BMW 3-Series E36. Автор — Abimelec Arellano. Комментарий автора: «Да, антикрыло на заднем стекле. Хе-хе»
Фото: motor.ru
6/23 Удивительный кабриолет Е30 с wide body и каркасом безопасности. Это не фотошоп, а 3D-рендер. Автор — Khyzyl Saleem
Фото: motor.ru
7/23 Тщательно проработан и экстерьер, и салон «трешки». Автор — Khyzyl Saleem
Фото: motor.ru
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8/23 А вот и обещанный JDM! BMW M3 в японском стиле. Автор — Khyzyl Saleem
Фото: motor.ru
9/23 И еще одно JDM-прочтение. Автор — Hexaflux
Фото: motor.ru
10/23 И снова BMW M3 Е30 в японском стиле! Автор — bxris studio. И у этой работы ещё есть сюрприз...
Фото: motor.ru
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11/23 Да, это еще и shooting brake! Автор — bxris studio
Фото: motor.ru
12/23 BMW 3-Series E36. Автор — Mehmet Kırat
Фото: motor.ru
13/23 BMW 3-Series E30. Автор — Khyzyl Saleem
Фото: motor.ru
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14/23 BMW 3-Series E30. Автор — Khyzyl Saleem
Фото: motor.ru
15/23 BMW 3-Series E36. Автор — Khyzyl Saleem
Фото: motor.ru
16/23 Widebody BMW M3 E46. Автор — Hugo Silva
Фото: motor.ru
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17/23 BMW 3-Series E21. Автор — Khyzyl Saleem
Фото: motor.ru
18/23 Все, кто долистал до этого слайда, готовы к настоящему экстриму. Кто бы мог подумать, что BMW M3 можно превратить в такое! Автор — Khyzyl Saleem
Фото: motor.ru
19/23 Автор — Khyzyl Saleem
Фото: motor.ru
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20/23 Автор — Khyzyl Saleem
Фото: motor.ru
21/23 Оцените качество визуализации 3D-модели. Автор — Khyzyl Saleem
Фото: motor.ru
22/23 Бонус! Это не третья серия, но прародитель всех «трешек» — BMW 2002 Turbo. Автор — Sugar Chow
Фото: motor.ru
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23/23 Бонус-2! Это BMW E36 из нашей другой интересной подборки: Безжалостный тюнинг машин из девяностых. Автор — Timothy Adry
Фото: motor.ru

Мы не обещаем, что все машины в этой подборке вам понравятся. Ведь многие с трепетом относятся к «трёшкам» BMW канонических поколений E30 и Е36. Но, если задуматься, все эти работы созданы по той же самой причине: увлеченные дизайнеры, 3d-визуализаторы и мастера фотошопа очень любят эту модель, как и многие автомобильные энтузиасты. Листайте слайды! По крайней мере, свежий взгляд мы гарантируем

Автоновости,Фото,BMW,
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