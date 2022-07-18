Все, кто долистал до этого слайда, готовы к настоящему экстриму. Кто бы мог подумать, что BMW M3 можно превратить в такое! Автор — Khyzyl Saleem

И снова BMW M3 Е30 в японском стиле! Автор — bxris studio. И у этой работы ещё есть сюрприз...

Мы не обещаем, что все машины в этой подборке вам понравятся. Ведь многие с трепетом относятся к «трёшкам» BMW канонических поколений E30 и Е36. Но, если задуматься, все эти работы созданы по той же самой причине: увлеченные дизайнеры, 3d-визуализаторы и мастера фотошопа очень любят эту модель, как и многие автомобильные энтузиасты. Листайте слайды! По крайней мере, свежий взгляд мы гарантируем