В России предложили увеличить штрафы для мощных автомобилей

Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов выступил с предложением ввести дифференцированные штрафы за нарушение правил дорожного движения – в зависимости от мощности и класса двигателя автомобиля. Давыдов утверждает, что для состоятельных автовладельцев фиксированная оплата за нарушения чаще всего оказывается несущественной, поэтому россияне с высоким доходом продолжают систематически нарушать ПДД.

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В России штрафы начисляют с учетом минимальных и средних доходов. Однако в Европе в качестве воспитательной меры для состоятельных граждан действует система, учитывающая материальное положение нарушителя. К примеру, размер штрафа привязывают к уровню дохода в Финляндии и Швейцарии. Однако в нашей стране такую привязку реализовать сложно, поскольку существует практика, когда автовладельцы скрывают реальную стоимость машины и уровень заработной платы.

Давыдов предложил решить эту проблему с помощью повышающего коэффициента, который будет действовать для машин с мощными двигателями. К примеру, для моделей с агрегатами, отдача которых составляет от 176 до 225 лошадиных сил, он предлагает применять коэффициент 1,5, а для следующих 50 «лошадей» – 2. При этом для транспортных средств мощностью более 600 лошадиных сил такой коэффициент должен составить 20.

Таким образом, за одно и то же превышение скорости на 20-40 километров в час владелец нового Kia Sorento получит штраф в размере 750 рублей, а водитель пятилетнего Mercedes-Benz G500 – две тысячи рублей. При этом для бюджетных машин мощностью менее 175 лошадиных сил штраф составит 500 рублей. В правительстве считают, что новый законопроект пока сырой и требует доработки, однако дилерские центры и многие эксперты поддержали инициативу Давыдова.