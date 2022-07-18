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38 минут назад

Новости автомира: Продажи электрокаров Evolute начнутся с пяти российских городов

Motor.ru

Появились новые подробности о запуске автомобильной марки Evolute. Под этим брендом в России будут продаваться перелицованные копии моделей китайского концерна Dongfeng, а производство машин организуют на липецком заводе «Моторинвест». Согласно новой информации, которую приводит портал «Китайские автомобили», первое время купить Evolute можно будет в пяти российских городах, а именно в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Сочи. Позже территория продаж расширится.

Появились новые подробности о запуске российских электромобилей
Фото: Voyah Free© Телеграм-канал «Русский автомобиль»Voyah Free© Телеграм-канал «Русский автомобиль»

Издание «Китайские автомобили» выяснило, что техническим и гарантийным обслуживанием электрокаров Evolute займутся официальные дилеры, которые откроются в крупных городах России.

Первое время в автосалонах предложат только одну модель — это произойдет уже в сентябре. В октябре, согласно планам, к ней присоединится вторая, а в ноябре — третья. Позже линейка расширится до пяти машин, это будут три кроссовера, седан и минивэн. Все они ранее уже засветились на официальных промо-фотографиях, а некоторые и выехали на дороги Москвы.

О кроссовере Voyah Free известно, что у него будет двухмоторная силовая установка мощностью 694 лошадиные силы, а емкость тяговой батареи составит 34,6 киловатт-часа. Еще один кроссовер с названием i-JOY (163 силы, мотор спереди) получит батарею на 53 киловатт-часа, также как и седан i-PRO (150 силы, электромотор установлен на передней оси) и минивэн i-Van (123 силы, электромотор на задней оси).

В сборке модельной линейки Evolute на заводе «Моторинвест» будут заняты 2,3 тысячи человек. До 2019 года этот завод производил автомобили Changan для российского рынка.

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