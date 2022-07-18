В ГИБДД раскрыли количество мелких ДТП в Москве

Сотрудники Госавтоинспекции ежедневно регистрируют около 600 мелких ДТП в столице. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
«Ежедневно наши сотрудники регистрируют в среднем 600 мелких ДТП, а за шесть месяцев - более 110 тыс., и это без учета самостоятельно оформленных происшествий участниками дорожного движения. На дорогах столицы каждый день перемещаются сотни тысяч автомобилей, при этом инспекторы ДПС оперативно реагируют на различные дорожные ситуации, связанные с оформлением дорожных аварий, в которых погибли и пострадали люди, перемещением стоящих автомобилей на скоростных автомагистралях, задержанием злостных нарушителей, работой на аварийно опасных участках дорог и многим другим», - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве призвали попавших в незначительные аварии водителей оформлять ДТП при помощи европротокола. Преимуществом такого оформления является отсутствие необходимости в длительном ожидании прибытия сотрудников ДПС на место происшествия. Кроме того, выбравшим европротокол водителям также не придется получать соответствующие справки из ГИБДД.
В Госавтоинспекции напомнили, что дорожная авария может быть оформлена по европротоколу в том случае, если в ней не пострадали люди; в ней участвовали только два транспортных средства; повреждения получили только участвующие в ДТП автомобили; оба водителя вписаны в действующие полисы ОСАГО, выданные на участвующие в ДТП автомобили; оба водителя согласны оформить ДТП без вызова сотрудников ГИБДД и подписать европротокол.