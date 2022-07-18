В ГИБДД раскрыли количество мелких ДТП в Москве

«Ежедневно наши сотрудники регистрируют в среднем 600 мелких ДТП, а за шесть месяцев - более 110 тыс., и это без учета самостоятельно оформленных происшествий участниками дорожного движения. На дорогах столицы каждый день перемещаются сотни тысяч автомобилей, при этом инспекторы ДПС оперативно реагируют на различные дорожные ситуации, связанные с оформлением дорожных аварий, в которых погибли и пострадали люди, перемещением стоящих автомобилей на скоростных автомагистралях, задержанием злостных нарушителей, работой на аварийно опасных участках дорог и многим другим», - рассказали в пресс-службе.