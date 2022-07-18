В Великобритании может появиться аэротакси

«Базирующаяся в Калифорнии Joby Aviation объявила о подаче заявки на сертификацию своей революционной разработки в Великобритании. Таким образом, Joby aviation станет первым разработчиком аппаратов вертикального взлета и посадки с электрическим двигателем eVTOL, запросившим подтверждение своего американского сертификата за рубежом», - говорится в заявлении.