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1 час назад

Новости автомира: в Великобритании может появиться аэротакси

Газета.Ru

Компания из США Joby Aviation подала заявку на сертификацию аэротакси в Великобритании. Об этом говорится на сайте фирмы.

В Великобритании может появиться аэротакси
Фото: Joby AviationJoby Aviation

«Базирующаяся в Калифорнии Joby Aviation объявила о подаче заявки на сертификацию своей революционной разработки в Великобритании. Таким образом, Joby aviation станет первым разработчиком аппаратов вертикального взлета и посадки с электрическим двигателем eVTOL, запросившим подтверждение своего американского сертификата за рубежом», - говорится в заявлении.

В компании отметили, что более 10 лет работают над созданием электрического аэротакси, которое способно перевозить до пяти пассажиров, включая пилота. Максимальная скорость такого летательного аппарата составляет 200 км/час. Дальность полета - 150 км. Аэротакси оснащается шестью электродвигателями, для взлета и посадки может использоваться практически любая площадка.

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