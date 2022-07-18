Гибрид и версия GT-Line: представлен обновленный Kia XCeed

Компания Kia официально представила обновленную кросс-версию хэтчбека Ceed, которая известна под названием XCeed. Этот рестайлинг стал для модели первым: XCeed преобразился снаружи и внутри, а также обзавелся двумя новыми версиями — экономичной с мягкогибридной установкой и спортивной GT-Line, которая отличается дизайном в «драйверском» стиле. Старт продаж в Европе намечен на сентябрь, а вот появление новинки на российском рынке пока под вопросом.

Фото: © Kia © Kia

XCeed, как и прочие модели Kia, наконец обзавелся новыми шильдиками, изменился дизайн фонарей и бамперов, а радиаторная решетка стала заметно уже. Сзади появился черный диффузор, а за доплату доступны 18-дюймовые колесные диски.

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Версию GT-Line можно узнать по еще более узкой решетке, крупным воздухозаборникам на переднем бампере и диффузору, окрашенному в цвет кузова. В салоне установлено иное рулевое колесо со скошенной нижней частью, потолок обит черной тканью, а у кресел более развитая боковая поддержка.

Kia

Такой кросс-хэтчбек комплектуется 1,6-литровым мотором на 204 лошадиные силы, который знаком по хот-хэтчу Proceed GT. С места до 100 километров в час оспортивленный XCeed GT-Line разгоняется за 7,5 секунды.

В гамму двигателей также входят 1,0-литровый T-GDI мощностью 120 лошадиных сил и дизель 1.6, который развивает 136 лошадиных сил. Сохранился в линейке и полноценный гибрид с установкой на базе 1,6-литрового ДВС, которому помогает электромотор. Емкость батареи гибридного XCeed составляет 8,9 киловатт-часа — кросс-хэтчбек способен проехать около 60 километров на чистом электричестве.

Kia

Главным же новшеством стало появление XCeed MHEV с технологией «мягкого» гибрида. Такому хэтчбеку положена «турботройка» мощностью 120 лошадиных сил с электрической надстройкой. В этом случае XCeed комплектуется механической коробкой передач iMT (Intelligent Manual Transmission) с электрической педалью сцепления.

В числе других обновок — последняя версия системы Kia Connect, а также дополнительные порты USB-C для пассажиров сзади. В зависимости от версии обновленный XCeed предлагается с экраном диагональю восемь либо 10,25 дюйма, также предусмотрена 12,3-дюймовая цифровая панель приборов.