Hyundai представила бюджетный компактвэн Stargazer

Hyundai Stargazer - новая модель в семействе марки для развивающихся стран. Выпуск машины наладят в Индонезии - там же, где выпускают Hyundai Creta с "фейсом" в стиле Tucson.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Несмотря на то, что Hyundai были скромны на подробности о платформе, понять, что за модель выступила в качестве донора, проще простого. За основу была взята "тележка" Kia Seltos/Hyundai Creta, на которой, к слову, скроен и компактвэн Kia Carens.

Размер колёсной базы у всех моделей одинаковый - 2780 мм. Длина кузова Stargazer составляет 4460 мм, ширина - 1780 мм, высота - 1690 мм. Если сложить третий ряд сидений, то объём багажника составит 585 литров, если же ехать всем составом, то всего лишь 200 литров.

Салон может быть шести- и семиместным: в первом случае на втором ряду установлено два раздельных кресла, во втором - сплошной диван. В базовой версии есть две подушки безопасности, ABS, мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем.

В более дорогих компактвэн оснащается системой стабилизации, светодиодными фарами, круиз-контролем, камерой заднего вида, парктроником, салоном из экокожи, системами автоторможения и слежения за разметкой и "мёртвыми" зонами, а количество эйрбегов увеличено до шести.

Двигатель для Hyundai Stargazer предусмотрен один - "атмосферник" объёмом 1,5 литра мощностью 115 л.с. В пару к нему можно выбрать либо "механику", либо вариатор.

Приём заказов на Stargazer уже стартовал. Дилеры Hyundai просят за него от 246,3 - 309,6 млн индонезийских рупий (945 000 - 1 188 000 рублей).

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