GM даст скидку в обмен на разрешение следить за водителями

General Motors предлагает скидку в 5500 долларов (более 300 тысяч рублей) первым покупателям электрокара Cadillac Lyriq, сообщает Detroit Free Press со ссылкой на два источника. Чтобы получить дисконт, они должны подписать соглашение о неразглашении и разрешить GM отслеживать поведение водителя во время использования. Таким образом, подписавшие бумаги владельцы Lyriq не смогут ни с кем делиться впечатлениями от владения кроссовером.

Фото: © Cadillac © Cadillac

Для беспрецедентного тестирования модели при помощи реальных клиентов в GM наберут группу из примерно 20 покупателей, которые согласятся на условия. Рассказывать третьей стороне что-либо о соглашении они не смогут.

В Cadillac не стали отрицать проведение необычной программы. По словам представителя марки Майкла Альбано, ранее подключений к клиентам в «режиме реального времени» на новых автомобилях никто не осуществлял.

Он также пояснил мотив GM: Lyriq — это первый электромобиль марки Cadillac, что делает его выпуск на рынок критически важным для производителя. К 2030 году бренд собирается полностью переключиться на электрические автомобили, поэтому значение Lyriq невозможно переоценить. «Мы делаем все возможное, чтобы этот запуск прошел правильно», — сказал Альбано.

Все данные, которые компания соберет, будут использованы исключительно для повышения качества обслуживания, добавил он.