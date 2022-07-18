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49 минут назад

Новости автомира: General Motors даст скидку на автомобили за разрешение следить за водителями

Motor.ru

General Motors предлагает скидку в 5500 долларов (более 300 тысяч рублей) первым покупателям электрокара Cadillac Lyriq, сообщает Detroit Free Press со ссылкой на два источника. Чтобы получить дисконт, они должны подписать соглашение о неразглашении и разрешить GM отслеживать поведение водителя во время использования. Таким образом, подписавшие бумаги владельцы Lyriq не смогут ни с кем делиться впечатлениями от владения кроссовером.

GM даст скидку в обмен на разрешение следить за водителями
Фото: © Cadillac© Cadillac

Для беспрецедентного тестирования модели при помощи реальных клиентов в GM наберут группу из примерно 20 покупателей, которые согласятся на условия. Рассказывать третьей стороне что-либо о соглашении они не смогут.

В Cadillac не стали отрицать проведение необычной программы. По словам представителя марки Майкла Альбано, ранее подключений к клиентам в «режиме реального времени» на новых автомобилях никто не осуществлял.

Он также пояснил мотив GM: Lyriq — это первый электромобиль марки Cadillac, что делает его выпуск на рынок критически важным для производителя. К 2030 году бренд собирается полностью переключиться на электрические автомобили, поэтому значение Lyriq невозможно переоценить. «Мы делаем все возможное, чтобы этот запуск прошел правильно», — сказал Альбано.

Все данные, которые компания соберет, будут использованы исключительно для повышения качества обслуживания, добавил он.

Lyriq производится на сборочной площадке GM в штате Теннесси. Он первым получил электрическую платформу и аккумуляторную систему Ultium, которая будет применена по меньше мере на 20 «батарейных» машинах в ближайшие годы. Предложенная скидка составляет менее 10 процентов от стоимости Lyriq: заднеприводная версия оценивается в 62 990 долларов (3,6 миллиона рублей), а полноприводная — в 64 990 долларов (3,7 миллиона).

Автоновости,Cadillac,General Motors,
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