Kia Sportage 2022: продажи в России всё-таки начались

Официальные дилеры начали продажи кроссоверов Kia Sportage нового поколения, который должен был выйти на наш рынок ещё весной.

Фото: Wroom Wroom

Завод «Автотор» в Калининграде начал сборку новых «Спортейджей» ещё в середине февраля, а продажи кроссовера должны были начаться в марте. Из-за конфликта в Украине компания Kia отложила запуск модели, а вскоре прекратился и выпуск машин — в связи с нехваткой комплектующих.

Впрочем, до остановки «Автотор» успел сделать несколько сотен автомобилей, и теперь корейцы решили начать продажи модели Kia Sportage в России.

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Стартовую цену кроссовера объявили ещё в феврале, но за прошедшее время она выросла на полмиллиона рублей.

Теперь базовый Sportage стоит 2 850 000 рублей. Это автомобиль с двухлитровым мотором мощностью 150 л. с., передним приводом и механической коробкой. В начальной комплектации Classic есть шесть подушек безопасности, кондиционер, медиасистема, камера заднего вида, обогрев передних сидений, светодиодные фары. За шестиступенчатый автомат нужно доплатить 100 тысяч, вместе с ним покупатели получат двухзонный климат и датчик дождя.

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Полноприводный Kia Sportage 2.0 предлагается с механикой за 3 070 000 рублей и с автоматом за 3 130 000 рублей. Начальная для таких машин комплектация Comfort дополнена обогревом задних сидений и руля, датчиком света, а также партроником.

Кроссовер с двигателем 2.5 GDI, развивающим 190 л. с., восьмиступенчатой автоматической коробкой и полным приводом обойдётся как минимум в 3 465 000 рублей.