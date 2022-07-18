Opel Insignia досрочно отправляют в отставку

Компания Opel решила уже в этом году снять с производства модель Insignia, которая выпускается в кузовах лифтбек и универсал: сборка на заводе в немецком Рюссельсхайме завершится досрочно, а именно уже в этом году. Insignia отправляют в отставку без прямого преемника, однако в 2025 году Opel обещает вывести на рынок некий совершенно новый электрический вседорожник. Его производство организуют на мощностях предприятия марки в Италии.

Фото: Opel Insignia© Opel Opel Insignia© Opel

По информации немецкого Automobilwoche, Opel решил не дожидаться завершения жизненного цикла Insignia актуального, второго поколения, которая выпускается с 2017 года. Отставку, которая изначально ожидалась не раньше на 2024 года, перенесли на 2022-й.

Insignia оставалась последней моделью, которая была разработана Opel до перехода под крыло французской PSA. Ранее с конвейера уже сняли родственные Holden Commodore и Buick Regal, а в мае этого года немецкий автопроизводитель объявил о прекращении продаж модели под маркой Vauxhall, под которой Insignia продается в Великобритании.