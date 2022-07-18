Москвичей призвали отказаться от личного транспорта из-за грозы

По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве ожидается сильный дождь и гроза с порывами ветра до 15 м/c. Об этом сообщает Telegram-канал столичного Департамента транспорта.
«Если есть возможность, откажитесь от поездок на личном транспорте в ближайшие часы. Из-за непогоды возрастает риск попасть в ДТП. Городской транспорт работает штатно. Пользуйтесь им для неотложных поездок», - говорится в сообщении ведомства.
В Дептрансе попросили водителей избегайте резких маневров во время движения, не отвлекаться на гаджеты и не парковаться у рекламных конструкций и под деревьями.
Ранее сообщалось, что молодой человек решил искупаться в луже во время ливня в Набережных Челнах. В Татарстане 14 и 15 июля было объявлено штормовое предупреждение. В эти дни в республике прошли сильные дожди с грозами. В некоторых городах ветер порвал электрические провода и повалил деревья.