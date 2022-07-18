Москвичей призвали отказаться от личного транспорта из-за грозы

По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве ожидается сильный дождь и гроза с порывами ветра до 15 м/c. Об этом сообщает Telegram-канал столичного Департамента транспорта.

Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости» Владимир Астапкович/РИА «Новости»

«Если есть возможность, откажитесь от поездок на личном транспорте в ближайшие часы. Из-за непогоды возрастает риск попасть в ДТП. Городской транспорт работает штатно. Пользуйтесь им для неотложных поездок», - говорится в сообщении ведомства.

В Дептрансе попросили водителей избегайте резких маневров во время движения, не отвлекаться на гаджеты и не парковаться у рекламных конструкций и под деревьями.