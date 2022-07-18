В России нашли "новый" Toyota RAV4, забытый на 10 лет в гараже

В Иркутской области выставили на продажу коричневый Toyota RAV4 образца 2012 года. По словам продавца, десять лет назад новый кроссовер пригнали из автосалона в город Тайшет, где автомобиль провел все последующие годы. За единственную поездку машина прошла 478 километров. Расстаться с десятилетним новым вседорожником в идеальном состоянии продавец готов за 2,3 миллиона рублей. Машину выставили на продажу на Авто.ру.

Фото: Motor.ru Motor.ru

От дилерского центра в Братске до города Тайшет в Иркутской области чуть меньше 500 километров. Судя по указанному пробегу в 478 километров, владелец Toyota RAV4 действительно мог пригнать кроссовер домой, после чего отправил автомобиль на консервацию.

Идеальное состояние подтверждают фотографии экстерьера, салона и моторного отсека, на которых не заметно ни единого дефекта.

Продавец не указал комплектацию кроссовера, однако, судя по снимкам, к покупке доступен RAV4 в одном базовых исполнений.

Модель оборудована двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 158 лошадиных сил, механической трансмиссией и полным приводом.

В списке оснащения – тканевый салон и стандартная аудиоподготовка. Десятилетний кроссовер владелец оценил в 2,3 миллиона рублей.