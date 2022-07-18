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49 минут назад

Новости автомира: В России нашли новый Toyota RAV4, забытый на 10 лет в гараже

Motor.ru

В Иркутской области выставили на продажу коричневый Toyota RAV4 образца 2012 года. По словам продавца, десять лет назад новый кроссовер пригнали из автосалона в город Тайшет, где автомобиль провел все последующие годы. За единственную поездку машина прошла 478 километров. Расстаться с десятилетним новым вседорожником в идеальном состоянии продавец готов за 2,3 миллиона рублей. Машину выставили на продажу на Авто.ру.

В России нашли "новый" Toyota RAV4, забытый на 10 лет в гараже
Фото: Motor.ruMotor.ru

От дилерского центра в Братске до города Тайшет в Иркутской области чуть меньше 500 километров. Судя по указанному пробегу в 478 километров, владелец Toyota RAV4 действительно мог пригнать кроссовер домой, после чего отправил автомобиль на консервацию.

Идеальное состояние подтверждают фотографии экстерьера, салона и моторного отсека, на которых не заметно ни единого дефекта.

Продавец не указал комплектацию кроссовера, однако, судя по снимкам, к покупке доступен RAV4 в одном базовых исполнений.

Модель оборудована двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 158 лошадиных сил, механической трансмиссией и полным приводом.

В списке оснащения – тканевый салон и стандартная аудиоподготовка. Десятилетний кроссовер владелец оценил в 2,3 миллиона рублей.

В ноябре прошлого года в России появился в продаже Honda Civic 2008 года, который за единственную поездку проехал всего 300 километров. Тогда пятидверный хэтчбек оценили полтора миллиона рублей.

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