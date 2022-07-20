Chery анонсировала девять премиальных новинок

Премиальный суббренд Chery, компания Exeed, провела специальное мероприятие, на котором анонсировала появление новых продуктов. Марка будет следовать системе «4-3-2»: в модельную линейку войдут четыре автомобиля с традиционными двигателями внутреннего сгорания, три гибрида и два электромобиля. Так, гибридную модификацию получит знакомый россиянам VX, а семейство бензиновых машин пополнится моделью AtlantiX.

Фото: © Exeed © Exeed

В настоящее время марка Exeed представлена моделями LX, TXL и VX, и все они продаются в том числе на российском рынке. В скором времени к ним присоединится кроссовер AtlantiX, который будет комплектоваться двухлитровым бензиновым двигателем в связке с восьмидиапазонным автоматом. Для нашей страны эта модель пока не подтверждена, хотя она и позиционируется как глобальная.

Новинке обещан продвинутый автопилот второго уровня (в самой компании его обозначают как L2.9). Производство организуют на заводе в китайском Циндао, а сборка стартует в ноябре.

Что же касается гибридов, то один из них уже представлен — это Exeed LX ET-i. В состав силовой установки входят «турбочетверка» 1.5 TCI мощностью 156 лошадиных сил, а также тяговый электромотор и генератор, интегрированные в «робот» DHT. Еще один электромотор установлен на задней оси, а суммарная отдача агрегатов составляет 326 лошадиных сил.

Двумя другими гибридами Exeed станут VX и упомянутый AtlantiX.

Полноценных электрокаров будет два, и пока они известны под внутризаводскими обозначениями E03 и Е0Y. Ожидается, что E03 будет представлять собой седан или лифтбек, и станет первой моделью бренда с таким типом кузова. По предварительным данным, он будет разгоняться с места до 100 километров в час за три секунды, а запас хода составит 700 километров.