«Четверка» Volkswagen 1.5 TSI стала экономичнее и «чище»

Инженеры Volskwagen доработали один из самых массовых моторов концерна — 1,5-литровый четырехцилиндровый агрегат TSI серии EA211. Двигатель с приставкой evo2 сохранил прежнюю отдачу, но стал экономичнее и экологичнее. На старте будет выпускаться только 150-сильный вариант, а затем он обрастет другими версиями и ляжет в основу гибридных установок мощностью до 272 лошадиных сил. Первым усовершенствованный мотор получат кроссовер T-Roc и его открытый вариант.

Фото: © Volkswagen © Volkswagen

Инженеры переместили трехкомпонентный каталитический нейтрализатор и сажевый фильтр ближе к двигателю, объединив их в модуле контроля выбросов. Это позволило сократить объемы выбросов СО2 в атмосферу, а также сэкономить материалы при производстве — в частности, драгоценные металлы.

Также доработке подверглась система Active Cylinder Management, активирующая и деактивирующая два из четырех цилиндров двигателя. Теперь она работает плавнее и в большем диапазоне: второй и третий цилиндры не запускаются на низких и средних нагрузках и оборотах, что снижает расход топлива.

Информации по топливной экономичности и выбросам для нового агрегата пока нет.

Каждый год Volkswagen производит более четырех миллионов двигателей серии EA211 TSI, которая стали бестселлером с момента появления в 2012 году.