Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+28° в 
USD 56.56EUR 57.15
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: «Четверка» Volkswagen 1.5 TSI стала экономичнее и «чище»

Motor.ru

Инженеры Volskwagen доработали один из самых массовых моторов концерна — 1,5-литровый четырехцилиндровый агрегат TSI серии EA211. Двигатель с приставкой evo2 сохранил прежнюю отдачу, но стал экономичнее и экологичнее. На старте будет выпускаться только 150-сильный вариант, а затем он обрастет другими версиями и ляжет в основу гибридных установок мощностью до 272 лошадиных сил. Первым усовершенствованный мотор получат кроссовер T-Roc и его открытый вариант.

«Четверка» Volkswagen 1.5 TSI стала экономичнее и «чище»
Фото: © Volkswagen© Volkswagen

Инженеры переместили трехкомпонентный каталитический нейтрализатор и сажевый фильтр ближе к двигателю, объединив их в модуле контроля выбросов. Это позволило сократить объемы выбросов СО2 в атмосферу, а также сэкономить материалы при производстве — в частности, драгоценные металлы.

Также доработке подверглась система Active Cylinder Management, активирующая и деактивирующая два из четырех цилиндров двигателя. Теперь она работает плавнее и в большем диапазоне: второй и третий цилиндры не запускаются на низких и средних нагрузках и оборотах, что снижает расход топлива.

Информации по топливной экономичности и выбросам для нового агрегата пока нет.

Каждый год Volkswagen производит более четырех миллионов двигателей серии EA211 TSI, которая стали бестселлером с момента появления в 2012 году.

Volkswagen выбрал путь электрификации, однако работа над ДВС пока не прекращена: он продолжает дорабатывать топливные моторы, делая их «чище» и приближая к новым стандартам — таким как Евро-7. К 2030 году концерн планирует увеличить долю продаваемых электрифицированных моделей до 70 процентов.

Автоновости,Volkswagen,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители