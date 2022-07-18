«Четверка» Volkswagen 1.5 TSI стала экономичнее и «чище»

Инженеры Volskwagen доработали один из самых массовых моторов концерна — 1,5-литровый четырехцилиндровый агрегат TSI серии EA211. Двигатель с приставкой evo2 сохранил прежнюю отдачу, но стал экономичнее и экологичнее. На старте будет выпускаться только 150-сильный вариант, а затем он обрастет другими версиями и ляжет в основу гибридных установок мощностью до 272 лошадиных сил. Первым усовершенствованный мотор получат кроссовер T-Roc и его открытый вариант.
Инженеры переместили трехкомпонентный каталитический нейтрализатор и сажевый фильтр ближе к двигателю, объединив их в модуле контроля выбросов. Это позволило сократить объемы выбросов СО2 в атмосферу, а также сэкономить материалы при производстве — в частности, драгоценные металлы.
Также доработке подверглась система Active Cylinder Management, активирующая и деактивирующая два из четырех цилиндров двигателя. Теперь она работает плавнее и в большем диапазоне: второй и третий цилиндры не запускаются на низких и средних нагрузках и оборотах, что снижает расход топлива.
Информации по топливной экономичности и выбросам для нового агрегата пока нет.
Каждый год Volkswagen производит более четырех миллионов двигателей серии EA211 TSI, которая стали бестселлером с момента появления в 2012 году.
Volkswagen выбрал путь электрификации, однако работа над ДВС пока не прекращена: он продолжает дорабатывать топливные моторы, делая их «чище» и приближая к новым стандартам — таким как Евро-7. К 2030 году концерн планирует увеличить долю продаваемых электрифицированных моделей до 70 процентов.