Начались продажи «женского» электромобиля в стиле старого Жука

Китайские дилеры начали продажи нового электромобиля Ora Ballet Cat. Цены на модель начинаются с 1,65 млн рублей.

Фото: Wroom Wroom

Ora — это дочерняя марка китайской компании Great Wall, представленная несколько лет назад и уже постепенно набирающая обороты на местном рынке. Очередной моделью бренда стал пятидверный электрический хэтчбек Ballet Cat.

Wroom

Дизайн машины выполнен в узнаваемом стиле старого «Фольксвагена Жука»: характерный профиль кузова и форма крыльев, хромированные бамперы, колёсные диски под старину. Только фары и задние фонари не круглые, а подковообразные.

Wroom

В салоне сочетаются ретро-мотивы и современные решения, вроде блока из двух дисплеев на передней панели. Машину создавали с прицелом на женскую аудиторию: здесь есть, например, увеличенные зеркала с подсветкой в козырьках или «хрустальная» окантовка площадки для беспроводной зарядки смартфона.

Wroom

Электромотор мощностью 171 л. с. стоит на передней оси, батареи ёмкостью 50 кВтч или 61 кВтч обеспечивают запас хода 400 или 500 км соответственно.

Базовый электромобиль Ora Ballet Cat стоит 193 тысячи юаней (примерно 1,65 млн рублей по официальному курсу), а версия с увеличенной батареей оценивается в 213 тысяч юаней (примерно 1,8 млн рублей).