Компания Pagani отказалась переходить на электротягу

Горацио Пагани, являющийся главой бренда Pagani, отметил, что в современных суперкарах известной марки сохранятся бензиновые моторы V12. При этом в планах отсутствует применение электрических двигателей в ближайшее время.

Фото: Pagani Pagani

Pagani с 2018 года занимается исследованием перспектив электрической мобильности. Пока показатели являются неудовлетворительными. По мнению руководства компании, главная проблема современных электрогиперкаров заключается в весе аккумуляторных батарей. Для обеспечения достойного запаса хода требуется использование аккумуляторов, вес которых достигает примерно шестисот килограммов, что практически больше половины веса всей модели Pagani в исполнении Huayra R (1,07 т).

Горацио Пагани отметил, что электромоторы в настоящее время могут обеспечивать впечатляющую динамику. Однако это далеко не единственная характеристика, которую требуют от достойных гиперкаров. В свою очередь, фирма сделала ставку на положительные эмоции автомобилиста, а также управляемость транспортного средства.

Согласно расчётам специалистов бренда, электрический суперкар мог бы появиться на авторынке в случае, если бы весил не больше 1,3 т. Однако в настоящее время это невозможно по техническим причинам. Вследствие этого, фирма продолжит заниматься совершенствованием бензиновых V12.

В вопросе влияния на атмосферу Пагани отметил, что объёмы производства марки являются очень незначительными, чтобы их воспринимать серьёзно. Гибридные агрегаты уже довольно активно применяют, например, McLaren, а также Ferrari. Ещё такую технологию хочет начать использовать компания Lamborghini. Электрическая версия гиперкара имеется в активе бренда Lotus.