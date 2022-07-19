Юрлицам разрешили «всерую» ввозить автомобили в Россию без ОТТС

Правительство России опубликовало на официальном портале постановление, в котором была обнаружена интересная деталь. Новые поправки регламентируют определение «единичного транспортного средства». Согласно документу, под эту формулировку теперь попадает колесное транспортное средство, ввезенное на территорию Российской Федерации как юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями. Причем на такие автомобили теперь не нужно получать ОТТС.

Фото: © Ivana Cajina / Unsplash © Ivana Cajina / Unsplash

Новое постановление касается параллельного импорта и кардинально меняет ситуацию для юридических лиц, которые до сих пор при поставках машин в страну обязаны были руководствоваться нормами Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». До сегодняшнего дня предпринимателям было сложно ввозить автомобили «поштучно», возраст которых превышал три года.

Теперь же юрлица не обязаны получать одобрение типа транспортного средства или пользоваться чужим ОТТС. Предпринимателям дают возможность получить лишь заключение у организации, заменяющее Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). К примеру, такими экспертами могут выступать специалисты НАМИ. Таким образом, юрлица получили карт-бланш на параллельный импорт автомобилей в Россию. Теперь предприниматели смогут ввозить в страну машины по аналогии с физлицами.