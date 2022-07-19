В ГИБДД обозначили новую цель

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции за полгода с помощью систем автоматической фотовидеофиксации возбудили более 342 тыс. административных дел за нарушения правил дорожного движения иностранными гражданами в России. Об этом ТАСС во вторник сообщили в Главном управлении по обеспечению дорожного движения (ГУОБДД) МВД России, подчеркнув, что иностранцы не смогут уйти от ответственности за нарушения на дорогах.

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"За шесть месяцев текущего года в отношении иностранных граждан на основании фотоматериалов, полученных с применением средств автоматической фиксации нарушений в области дорожного движения, сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено 342,3 тыс. дел об административных правонарушениях" - сказал собеседник агентства.

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Самым распространенным нарушением, за которое иностранные граждане привлекались к административной ответственности, стало превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 км/ч.

"По этому виду нарушений возбуждено 242,8 тыс. административных дел", - добавили в ведомстве.

В Госавтоинспекции отметили, что в настоящее время ведомство ведет работу по реализации принципа неотвратимости наказания в отношении владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, совершивших правонарушения, зафиксированные в автоматическом режиме. Кроме того, в процессе контроля за дорожным движением автоинспекторы останавливают такие машины и проводят проверку на наличие ранее зафиксированных правонарушений. После чего данные о владельце передаются в центры автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, где в отношении него выносится постановление о назначении штрафа.