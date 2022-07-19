Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+24° в 
USD 56.56EUR 57.15
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: cтраховые полисы для упрощенных автомобилей могут подорожать в РФ в 2022 году

Газета.Ruиещё 2

Страховые полисы ОСАГО и каско могут подорожать для владельцев упрощенных автомобилей российского производства. Об этом сообщают «Известия». Это связано с отсутствием системы ABS (антиблокировочная система тормозов), которая напрямую влияет на качество торможения.

Страховые полисы для упрощенных авто могут подорожать
Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»Максим Богодвид/РИА «Новости»

Выпуск упрощенных автомобилей в России ведется в рамках особого техрегламента. Согласно условиям, отечественные автозаводы могут производить машины без подушек безопасности, системы ABS, функции ЭРА-ГЛОНАСС, кондиционера и других опций, компоненты для которых стали недоступны из-за санкций и логистических проблем.

Главное преимущество таких машин – более низкие цены. В частности, Lada Granta 2022 модельного года стоит на 100 тыс. руб. дешевле стандартной Granta Classic. Из минусов — вероятность подорожания страховки ОСАГО и каско.

Как отметили представители страховых компаний, отсутствие ABS вполне может стать фактором, влияющим на цену страхования, так как это напрямую влияет на качество торможения. В издании отметили, что пока не ясно, как именно подорожают полисы для таких машин в 2022 году, так как у каждого страховщика будут собственные тарифы, предугадать которые пока сложно.

Автоновости,Lada Granta,Lada,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители