Страховые полисы для упрощенных авто могут подорожать

Страховые полисы ОСАГО и каско могут подорожать для владельцев упрощенных автомобилей российского производства. Об этом сообщают «Известия». Это связано с отсутствием системы ABS (антиблокировочная система тормозов), которая напрямую влияет на качество торможения.
Выпуск упрощенных автомобилей в России ведется в рамках особого техрегламента. Согласно условиям, отечественные автозаводы могут производить машины без подушек безопасности, системы ABS, функции ЭРА-ГЛОНАСС, кондиционера и других опций, компоненты для которых стали недоступны из-за санкций и логистических проблем.
Главное преимущество таких машин – более низкие цены. В частности, Lada Granta 2022 модельного года стоит на 100 тыс. руб. дешевле стандартной Granta Classic. Из минусов — вероятность подорожания страховки ОСАГО и каско.
Как отметили представители страховых компаний, отсутствие ABS вполне может стать фактором, влияющим на цену страхования, так как это напрямую влияет на качество торможения. В издании отметили, что пока не ясно, как именно подорожают полисы для таких машин в 2022 году, так как у каждого страховщика будут собственные тарифы, предугадать которые пока сложно.