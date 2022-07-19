Страховые полисы для упрощенных авто могут подорожать

Страховые полисы ОСАГО и каско могут подорожать для владельцев упрощенных автомобилей российского производства. Об этом сообщают «Известия». Это связано с отсутствием системы ABS (антиблокировочная система тормозов), которая напрямую влияет на качество торможения.

Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости» Максим Богодвид/РИА «Новости»

Выпуск упрощенных автомобилей в России ведется в рамках особого техрегламента. Согласно условиям, отечественные автозаводы могут производить машины без подушек безопасности, системы ABS, функции ЭРА-ГЛОНАСС, кондиционера и других опций, компоненты для которых стали недоступны из-за санкций и логистических проблем.

Главное преимущество таких машин – более низкие цены. В частности, Lada Granta 2022 модельного года стоит на 100 тыс. руб. дешевле стандартной Granta Classic. Из минусов — вероятность подорожания страховки ОСАГО и каско.