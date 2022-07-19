Машин со скрученным пробегом на вторичке стало на треть больше

В июне 2022 года эксперты сервиса «Автокод» пришли к выводу, что процент предложений авто со скрученными пробегами с января по май включительно на вторичном рынке вырос почти на треть. Каждый третий отчет сервиса «Автокод» показывает, что пробег машины скручен.

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При этом, по данным экспертов рынка, если раньше пробег скручивали у авто дешевого сегмента (до 500 тыс. рублей), то теперь чаще всего стали искусственно занижать пробег у более дорогих автомобилей. Чаще всего показания одометра «корректируют» у Toyota Camry, LADA Priora и Toyota Corolla. Ранее, по данным Автокода, чаще всего пробег скручивали на авто марок Chrysler и Dodge — примерно в 40% случаев.

Также чаще занижать пробеги стали и у самой популярной марки для покупки на рынке подержанных авто – у LADA. Еще год назад «Автокод» писал, что у машин этой марки пробег корректируют в 25% случаев. Сейчас же, по данным аналитиков рынка, эта цифра увеличилась до 32%.

Эксперты популярных классифайдов также отмечают, что растет количество машин, находящихся в залоге, и авто, восстановленных после дорожных аварий.