Машин со скрученным пробегом на вторичке стало на треть больше

В июне 2022 года эксперты сервиса «Автокод» пришли к выводу, что процент предложений авто со скрученными пробегами с января по май включительно на вторичном рынке вырос почти на треть. Каждый третий отчет сервиса «Автокод» показывает, что пробег машины скручен.
При этом, по данным экспертов рынка, если раньше пробег скручивали у авто дешевого сегмента (до 500 тыс. рублей), то теперь чаще всего стали искусственно занижать пробег у более дорогих автомобилей. Чаще всего показания одометра «корректируют» у Toyota Camry, LADA Priora и Toyota Corolla. Ранее, по данным Автокода, чаще всего пробег скручивали на авто марок Chrysler и Dodge — примерно в 40% случаев.
Также чаще занижать пробеги стали и у самой популярной марки для покупки на рынке подержанных авто – у LADA. Еще год назад «Автокод» писал, что у машин этой марки пробег корректируют в 25% случаев. Сейчас же, по данным аналитиков рынка, эта цифра увеличилась до 32%.
Эксперты популярных классифайдов также отмечают, что растет количество машин, находящихся в залоге, и авто, восстановленных после дорожных аварий.
Проверить, скручен ли пробег, можно на сайте avtocod.ru. Для этого нужно ввести в строку поиска госномер или VIN транспортного средства.