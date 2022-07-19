«АвтоВАЗ» запатентовал три варианта салона обновленной Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» запатентовал три варианта салона рестайлинговой модели Lada Vesta. Соответствующие изображения появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Фото: Lada Lada

Так, у всех трех вариантов салона одинаковые кресла, мультируль дверные карты и блок управления климат-контролем. Судя по изображениям, у обновленной Lada Vesta в базовом исполнении не будет аудиосистемы. В промежуточной версии появится медиакомплекс, а в топовом варианте — огромный прямоугольный сенсорный дисплей мультимедиа.

Кроме того, судя по изображениям, самая богатая комплектация Lada Vesta получит еще и цифровую приборную панель, тогда как у остальных версий будет аналоговая.

Рестайлинговую Lada Vesta внешне можно узнать по изменениям в передней и задней частях кузова. Автомобиль получил светодиодные фары и фонари, передний бампер с более развитым рельефом, два декоративных раструба выхлопной системы и крышку багажника с двумя выштамповками в вертикальной части.