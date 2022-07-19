Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+24° в 
USD 56.56EUR 57.15
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» запатентовал три варианта салона обновленной Lada Vesta

Газета.Ruиещё 3

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» запатентовал три варианта салона рестайлинговой модели Lada Vesta. Соответствующие изображения появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

«АвтоВАЗ» запатентовал три варианта салона обновленной Lada Vesta
Фото: LadaLada

Так, у всех трех вариантов салона одинаковые кресла, мультируль дверные карты и блок управления климат-контролем. Судя по изображениям, у обновленной Lada Vesta в базовом исполнении не будет аудиосистемы. В промежуточной версии появится медиакомплекс, а в топовом варианте — огромный прямоугольный сенсорный дисплей мультимедиа.

Кроме того, судя по изображениям, самая богатая комплектация Lada Vesta получит еще и цифровую приборную панель, тогда как у остальных версий будет аналоговая.

Рестайлинговую Lada Vesta внешне можно узнать по изменениям в передней и задней частях кузова. Автомобиль получил светодиодные фары и фонари, передний бампер с более развитым рельефом, два декоративных раструба выхлопной системы и крышку багажника с двумя выштамповками в вертикальной части.

Производство обновленной Lada Vesta началось в феврале этого года, однако вскоре было приостановлено из-за нехватки комплектующих. По словам главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, предприятие рассчитывает возобновить производство обновленной Lada Vesta в начале 2023 года.

Автоновости,Lada Vesta,Lada,Максим Соколов,Автоваз,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители