«АвтоВАЗ» запатентовал три варианта салона обновленной Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» запатентовал три варианта салона рестайлинговой модели Lada Vesta. Соответствующие изображения появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Так, у всех трех вариантов салона одинаковые кресла, мультируль дверные карты и блок управления климат-контролем. Судя по изображениям, у обновленной Lada Vesta в базовом исполнении не будет аудиосистемы. В промежуточной версии появится медиакомплекс, а в топовом варианте — огромный прямоугольный сенсорный дисплей мультимедиа.
Кроме того, судя по изображениям, самая богатая комплектация Lada Vesta получит еще и цифровую приборную панель, тогда как у остальных версий будет аналоговая.
Рестайлинговую Lada Vesta внешне можно узнать по изменениям в передней и задней частях кузова. Автомобиль получил светодиодные фары и фонари, передний бампер с более развитым рельефом, два декоративных раструба выхлопной системы и крышку багажника с двумя выштамповками в вертикальной части.
Производство обновленной Lada Vesta началось в феврале этого года, однако вскоре было приостановлено из-за нехватки комплектующих. По словам главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, предприятие рассчитывает возобновить производство обновленной Lada Vesta в начале 2023 года.