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2 часа назад

Новости автомира: владелица Model S отсудила у производителя Tesla 100 000 долларов за неисправный автопилот

Motor.ru

Мюнхенский суд обязал производителя электрокаров Tesla выплатить владелице Model S 99 420 евро (более 101 тысячи долларов, 5,8 миллиона рублей), сообщает Business Insider. Женщина подала в суд на американского автогиганта после серьезных проблем с фирменным автопилотом (Autopilot). По ее словам, система неадекватно реагирует на препятствия, а также может внезапно остановить автомобиль посреди дороги, подвергая владелицу и ее пассажиров риску.

Владелица Tesla Model S отсудила $100 тысяч за неисправный автопилот
Фото: DepositphotosDepositphotos

Немка купила Tesla Model S в декабре 2016 года за 112 640 евро (6,5 миллиона рублей по нынешнему курсу), а доставлен электрокар был в марте 2017-го. За функцию автопилота женщина доплатила сверху 5500 евро — около 320 тысяч рублей.

В ноябре того же года она начала замечать странные сбои в работе дорожного помощника. Автопилот перестал распознавать препятствия, и автомобиль мог затормозить посреди дороги без причины. Суд постановил, что непредсказуемые остановки представляют «большую опасность» для всего потока.

Защита Tesla возразила, что Autopilot не предназначен для использования на городских улицах, однако суд этот аргумент не принял, так как среди ограничений для работы автопилота на соответствующей странице сайта Tesla городской трафик не указан.

Кроме этого, женщина пожаловалась на другие проблемы с «Теслой»: к примеру, у кроссовера не всегда срабатывают дверные замки.

В начале июня на Tesla подали в суд из-за дефекта новой Model 3. Тогда речь шла не о «сложной» электронике: при сезонной замене резины владелец заметил, что три точки под домкрат треснули. В сервисном центре отказались исправлять дефект по гарантии, что и стало поводом для иска. Причем теперь пострадавший требует не ремонта, а замены автомобиля на новый.

Автоновости,Tesla Model S,Tesla,
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