Создан велосипедный шлем со встроенной подушкой безопасности

Шведский производитель велосипедной экипировки POC объединился к компанией-поставщиком автомобильных систем безопасности Autoliv для создания велосипедного шлема с эйрбегом. Необычный шлем оснащен чувствительными датчиками и встроенной подушкой безопасности, которая снизит риск получения умеренной или смертельной травмы головы с 80 до 30 процентов при столкновениях на скорости 20 километров в час.

Фото: © Autoliv © Autoliv

Подушка безопасности в случае столкновения будет играть роль первоначального поглотителя энергии удара, а второстепенным станет оказавшаяся под ней твердая часть шлема. Такая конструкция значительно повысит безопасность, особенно при прямых ударах.

По данным Autoliv, число тяжелых травм, полученных велосипедистами в Швеции, за последнее десятилетие выросло на 24 процента. Что касается летальных случаев, то 60 процентов из них связаны с травмами головы.

Подробностей о принципе работы нового шлема компании-разработчики пока не раскрывают. По всей вероятности, принцип срабатывания схож с автомобильными эйрбегами: устройство оборудовано датчиками, фиксирующими удары и резкие движения, и дающими сигнал к раскрытию защитной подушки. Autoliv и POC уже построили прототипы шлемов и провели первые краш-тесты.