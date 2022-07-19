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1 час назад

Новости автомира: создан велосипедный шлем со встроенной подушкой безопасности

Motor.ru

Шведский производитель велосипедной экипировки POC объединился к компанией-поставщиком автомобильных систем безопасности Autoliv для создания велосипедного шлема с эйрбегом. Необычный шлем оснащен чувствительными датчиками и встроенной подушкой безопасности, которая снизит риск получения умеренной или смертельной травмы головы с 80 до 30 процентов при столкновениях на скорости 20 километров в час.

Создан велосипедный шлем со встроенной подушкой безопасности
Фото: © Autoliv© Autoliv

Подушка безопасности в случае столкновения будет играть роль первоначального поглотителя энергии удара, а второстепенным станет оказавшаяся под ней твердая часть шлема. Такая конструкция значительно повысит безопасность, особенно при прямых ударах.

По данным Autoliv, число тяжелых травм, полученных велосипедистами в Швеции, за последнее десятилетие выросло на 24 процента. Что касается летальных случаев, то 60 процентов из них связаны с травмами головы.

Подробностей о принципе работы нового шлема компании-разработчики пока не раскрывают. По всей вероятности, принцип срабатывания схож с автомобильными эйрбегами: устройство оборудовано датчиками, фиксирующими удары и резкие движения, и дающими сигнал к раскрытию защитной подушки. Autoliv и POC уже построили прототипы шлемов и провели первые краш-тесты.

Ранее Honda рассказала о новой технологии на базе ИИ, которая позволит оценивать физическое состояние водителей автомобилей и даже их мозговую активность. Ее главная функция — отслеживать скорость реакции и фиксировать отклонения, что должно помочь сократить число ДТП с участием пожилых водителей, которых все больше на дорогах Японии.

Автоновости,Honda,
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