Как себя чувствует автопром в СНГ и ждать ли его продукцию в РФ?

Узбекистан выпустил первую партию новейших внедорожников Chevrolet Tracker. Однако поставок в Россию, по информации Business FM, не будет — экспорт наладят в Казахстан и Азербайджан.

Фото: Chevrolet Chevrolet

Свой добротный мини-кроссовер General Motors выпускает с 2013 года. Во всем мире он известен под брендом Trax, кроме России и Бразилии, где он зовется Tracker — у нас название сменили в пользу благозвучности, в Бразилии — чтобы не было ассоциации с местными наркотиками. Подошло время новой версии кроссовера — и первую партию уже выпустил UzAuto Motors. Три комплектации, турбомотор, климат и круиз-контроль, обивка из экокожи, полуавтоматическая парковка. Ожидаемая экспертами цена — 1,5-2 млн рублей.

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Впрочем, поставок в Россию, по словам источников Business FM, не будет — несмотря на то, что GM продал завод государству еще в 2018 году, он остался правообладателем марки и не хочет, чтобы Chevrolet Tracker поставлялся в Россию — ранее корпорация наш рынок покинула. Первое время экспорт будет идти в Казахстан и Азербайджан. Для России остаются окольные пути с параллельным импортом.

Сотрудники Business FM спросили автоэкспертов о том, в каком вообще состоянии сейчас находится автопром в СНГ и в целом в постсоветских странах, и поставляют ли они что-то в Россию. Если кратко — все довольно печально, говорит руководитель проекта «АвтоАвто.ру» Константин Абдуллаев:

«Начнем мы с любимых прибалтов, там ничего нет. Прибалтика как не развивалась, так и не развивается. Учитывая, что они как бы не очень мирные с нами, у нас с ними ничего не будет. Хорошие позиции были у Украины, Украина завозила и Chevrolet, и германские марки. Про Белоруссию — да, там планируется до сих пор производство китайских автомобилей. И остается Центральная Азия. В Центральной Азии все хорошо, там строятся заводы корейских брендов. Будут ли поступать на российский рынок? Они уже поступают, частным образом. Частные лица едут в Казахстан, закупают по три-четыре автовоза, это привозится в Россию и продается здесь».

Возьмем Белоруссию — в стране с десяток различных концернов, но почти все производят спецтехнику — грузовики, фургоны и экскаваторы. Есть только один завод, «Белджи» — совместное белорусско-китайское предприятие по сборке китайских легковых автомобилей Geely. Монобренд, как и следует из названия. Есть планы на выпуск электрокаров, и в целом, «Белджи» — крепкое предприятие полного цикла со сваркой и окраской кузовов. Мощность тоже приличная — до 60 тысяч авто в год.

В Узбекистане — автопром, пожалуй, развит лучше всех. Глубокая локализация, предприятия полного цикла. И здесь лучше всего заметен след General Motors — корпорация, по сути, сделала узбекский автопром. Взять тот же UzAuto Motors — мощность завода 80 тысяч авто в год — крепкий мировой уровень. Крупноузловая сборка есть и в Казахстане. В лидерах — «СарыаркаАвтоПром» — полный цикл со сваркой и окраской кузовов. Есть схожесть с калининградским «Автотором» — предприятие работает под конкретный заказ — в этом году выпускает одно, в следующем — другое.

По остальным странам — совсем неинтересно, говорят эксперты. Туркмения — закрыта, Молдавия — аграрная и сроду своих авто не было. Лидерами постсоветского автопрома, если не брать Россию, можно назвать как раз Узбекистан, и следом — Казахстан, продолжает главред журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«Действительно, Узбекистан к нам ничего не поставляет, и это очень плохо, потому что, с одной стороны, там не делали никогда такого особенного, что могло бы нас удивить, хотя Nexia в свое время подняла рынок в известной степени, а сейчас они выпускают интересные машины, которые могли бы украсить наш рынок на самом деле, это без тени иронии. Но действительно мы этих машин в ближайшее время не увидим. Есть Белоруссия, основной известный всем производитель это «БелДжи», который делает автомобили Geely, но они у нас на российском рынке продаются. Остается Казахстан, тоже есть предприятие автосборочное «СарыаркаАвтоПром», поставлялись автомобили марки «JAC» из Казахстана. В Казахстане могут собирать разные машины, и в смысле чего-то нового, чего у нас не было, Казахстан, наверное, главный потенциальный поставщик. Но и кроме того в Казахстане собирают автомобили «Лада», все понятно, «Лада» у нас у самих есть».