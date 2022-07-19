Как себя чувствует автопром в СНГ и ждать ли его продукцию в РФ?

Узбекистан выпустил первую партию новейших внедорожников Chevrolet Tracker. Однако поставок в Россию, по информации Business FM, не будет — экспорт наладят в Казахстан и Азербайджан.
Свой добротный мини-кроссовер General Motors выпускает с 2013 года. Во всем мире он известен под брендом Trax, кроме России и Бразилии, где он зовется Tracker — у нас название сменили в пользу благозвучности, в Бразилии — чтобы не было ассоциации с местными наркотиками. Подошло время новой версии кроссовера — и первую партию уже выпустил UzAuto Motors. Три комплектации, турбомотор, климат и круиз-контроль, обивка из экокожи, полуавтоматическая парковка. Ожидаемая экспертами цена — 1,5-2 млн рублей.
Впрочем, поставок в Россию, по словам источников Business FM, не будет — несмотря на то, что GM продал завод государству еще в 2018 году, он остался правообладателем марки и не хочет, чтобы Chevrolet Tracker поставлялся в Россию — ранее корпорация наш рынок покинула. Первое время экспорт будет идти в Казахстан и Азербайджан. Для России остаются окольные пути с параллельным импортом.
Сотрудники Business FM спросили автоэкспертов о том, в каком вообще состоянии сейчас находится автопром в СНГ и в целом в постсоветских странах, и поставляют ли они что-то в Россию. Если кратко — все довольно печально, говорит руководитель проекта «АвтоАвто.ру» Константин Абдуллаев:
«Начнем мы с любимых прибалтов, там ничего нет. Прибалтика как не развивалась, так и не развивается. Учитывая, что они как бы не очень мирные с нами, у нас с ними ничего не будет. Хорошие позиции были у Украины, Украина завозила и Chevrolet, и германские марки. Про Белоруссию — да, там планируется до сих пор производство китайских автомобилей. И остается Центральная Азия. В Центральной Азии все хорошо, там строятся заводы корейских брендов. Будут ли поступать на российский рынок? Они уже поступают, частным образом. Частные лица едут в Казахстан, закупают по три-четыре автовоза, это привозится в Россию и продается здесь».
Возьмем Белоруссию — в стране с десяток различных концернов, но почти все производят спецтехнику — грузовики, фургоны и экскаваторы. Есть только один завод, «Белджи» — совместное белорусско-китайское предприятие по сборке китайских легковых автомобилей Geely. Монобренд, как и следует из названия. Есть планы на выпуск электрокаров, и в целом, «Белджи» — крепкое предприятие полного цикла со сваркой и окраской кузовов. Мощность тоже приличная — до 60 тысяч авто в год.
В Узбекистане — автопром, пожалуй, развит лучше всех. Глубокая локализация, предприятия полного цикла. И здесь лучше всего заметен след General Motors — корпорация, по сути, сделала узбекский автопром. Взять тот же UzAuto Motors — мощность завода 80 тысяч авто в год — крепкий мировой уровень. Крупноузловая сборка есть и в Казахстане. В лидерах — «СарыаркаАвтоПром» — полный цикл со сваркой и окраской кузовов. Есть схожесть с калининградским «Автотором» — предприятие работает под конкретный заказ — в этом году выпускает одно, в следующем — другое.
По остальным странам — совсем неинтересно, говорят эксперты. Туркмения — закрыта, Молдавия — аграрная и сроду своих авто не было. Лидерами постсоветского автопрома, если не брать Россию, можно назвать как раз Узбекистан, и следом — Казахстан, продолжает главред журнала «За рулем» Максим Кадаков:
«Действительно, Узбекистан к нам ничего не поставляет, и это очень плохо, потому что, с одной стороны, там не делали никогда такого особенного, что могло бы нас удивить, хотя Nexia в свое время подняла рынок в известной степени, а сейчас они выпускают интересные машины, которые могли бы украсить наш рынок на самом деле, это без тени иронии. Но действительно мы этих машин в ближайшее время не увидим. Есть Белоруссия, основной известный всем производитель это «БелДжи», который делает автомобили Geely, но они у нас на российском рынке продаются. Остается Казахстан, тоже есть предприятие автосборочное «СарыаркаАвтоПром», поставлялись автомобили марки «JAC» из Казахстана. В Казахстане могут собирать разные машины, и в смысле чего-то нового, чего у нас не было, Казахстан, наверное, главный потенциальный поставщик. Но и кроме того в Казахстане собирают автомобили «Лада», все понятно, «Лада» у нас у самих есть».
Впрочем, все эти страны, за исключением Белоруссии и частично Казахстана, по сути, ничего поставлять в Россию не могут. Во всяком случае, официально, даже на уровне партнерских дилерских соглашений. Почти везде производство идет под контролем головных иностранных фирм, которые объявили российскому рынку бойкот. Выбор для российских водителей — ехать в Белоруссию и Казахстан и пригонять авто самому. Чем, кстати, многие сейчас и занимаются. Либо ждать уже параллельного импорта.