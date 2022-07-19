Появилась информация о трех новых кроссоверах Changan для России

Официально российское представительство Changan пока не объявляло о старте продаж новых CS55 Plus и CS35 Plus, однако обе модели уже сертифицированы в России. Что же касается Uni-K, то его появление уже анонсировали и модель даже появилась в автосалонах в виде выставочного образца. Как сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на дилерский каталог, у Changan Uni-K будут три комплектации, в том числе две полноприводные, у CS55 – три переднеприводные, а у CS35 Plus – две, и обе с передним приводом.

Фото: Changan CS55 Plus нового поколения Changan CS55 Plus нового поколения

А теперь обо всех новинка по порядку. CS55 Plus второго поколения ждали в России еще в 2021 году, однако продажи кроссовера до сих пор официально не стартовали. Из ОТТС, выданного на модель в январе 2022-го, следует, что ее предложат с полуторалитровым бензиновым турбомотор мощностью 181 лошадиная сила, пару которому составит семиступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями. По новым данным, CS55 Plus предложат в трех уровнях исполнения.

Обновленный CS35 Plus сертифицировали в России в феврале. Кроссовер отличается от дореформенного дизайном экстерьера и оформлением салона, а в гамму вошел турбомотор 1.4 на 150 лошадиных сил, который сочетается с семидиапазонным «роботом». Для этой модели в дилерском каталоге заявлены две моноприводные версии, а годом выпуска указан 2021-й.

Ну и наконец Uni-K, который россияне смогут купить как в моноприводной модификации, так и в двух полноприводных. Этот кроссовер получил Одобрение типа транспортного средства еще в конце октября прошлого года, и в документе упоминалась единственная двухлитровая «турбочетверка» мощностью 226 лошадиных сил в сочетании с восьмидиапазонным автоматом. Как и в случае с CS35 Plus, в дилерском каталоге эта модель отмечена как автомобиль 2021 года сборки.