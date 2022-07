Появилась информация о трех новых кроссоверах Changan для России

Официально российское представительство Changan пока не объявляло о старте продаж новых CS55 Plus и CS35 Plus, однако обе модели уже сертифицированы в России. Что же касается Uni-K, то его появление уже анонсировали и модель даже появилась в автосалонах в виде выставочного образца. Как сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на дилерский каталог, у Changan Uni-K будут три комплектации, в том числе две полноприводные, у CS55 – три переднеприводные, а у CS35 Plus – две, и обе с передним приводом.