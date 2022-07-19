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3 часа назад

Новости автомира: В Австралии в краш-тесты включат испытание под водой

Motor.ru

Австралийская независимая ассоциация ANCAP внесла изменения в порядок проведения краш-тестов. Как сообщает Autoblog, с января следующего года в них включат новый обязательный этап — подводный. В рамках такого теста эксперты будут проверять, насколько сложно покинуть погруженный под воду автомобиль. Чтобы получить максимальную оценку, машина должна получить вердикт «возможно выбраться» в течение определенного времени в воде.

В Австралии в краш-тесты включат испытание под водой
Фото: © Autoblog© Autoblog

Такой этап краш-теста актуален для Австралии — континента, окруженного водой, для которого подобные инциденты не редки. Когда автомобиль погружается под воду, давление мешает открыть двери, а людей в салоне, как правило, охватывает паника, что зачастую приводит к печальным последствиям.

В рамках теста ANCAP пассажиры автомобиля должны иметь возможность открыть двери и окна с электроприводом в течение 10 минут после погружения. Если машина не отвечает требованиям, производители должны будут предоставить альтернативные способы: к примеру, обеспечить возможность вручную опустить оконные стекла или оперативно и безопасно выломать их.

В конце июня собственная методика проведения краш-тестов под названием Bharat NCAP появилась в Индии. Она будет учитывать специфику местного дорожного движения, а запустить ее планируют в апреле 2023 года — при участии государства. Какие именно тесты включены в национальную индийскую методику, пока неизвестно.

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