В Австралии в краш-тесты включат испытание под водой

Австралийская независимая ассоциация ANCAP внесла изменения в порядок проведения краш-тестов. Как сообщает Autoblog, с января следующего года в них включат новый обязательный этап — подводный. В рамках такого теста эксперты будут проверять, насколько сложно покинуть погруженный под воду автомобиль. Чтобы получить максимальную оценку, машина должна получить вердикт «возможно выбраться» в течение определенного времени в воде.

Фото: © Autoblog © Autoblog

Такой этап краш-теста актуален для Австралии — континента, окруженного водой, для которого подобные инциденты не редки. Когда автомобиль погружается под воду, давление мешает открыть двери, а людей в салоне, как правило, охватывает паника, что зачастую приводит к печальным последствиям.

В рамках теста ANCAP пассажиры автомобиля должны иметь возможность открыть двери и окна с электроприводом в течение 10 минут после погружения. Если машина не отвечает требованиям, производители должны будут предоставить альтернативные способы: к примеру, обеспечить возможность вручную опустить оконные стекла или оперативно и безопасно выломать их.