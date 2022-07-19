Renault отказалась от модели, которую выпускали 27 лет

Компания Renault держит курс на электрификацию и постепенно отказывается от выпуска автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Как сообщает британский Autocar, французская марка отправляет в отставку модель Megane, которая производилась на протяжении 27 лет, сменила четыре поколения и пользовалась устойчивым спросом. При этом одноименный электрический хэтчбек Megane E-Tech останется в строю.

Фото: Renault Megane© Renault Renault Megane© Renault

Megane актуального, четвертого поколения дебютировал в 2015 году, а европейские продажи начались в 2016-м. Модель производилась на заводах в Испании и Турции, и выпускалась в кузовах пятидверный хэтчбек, универсал и седан.

Пик популярности четвертого Megane пришелся на 2017 год, когда продажи достигли отметки в 168 тысяч единиц. В 2020-м модель пережила плановый рестайлинг, а в 2021 году удалось реализовать 70 тысяч экземпляров. Лучшим же годом для модели за все 27 лет существования стал 2004-й: тогда было продано 465,7 тысячи штук.

Megane покидает конвейер, оставляя преемника — электрический хэтчбек Megane E-Tech, который появился на рынке осенью 2021 года. В его основе лежит архитектура CMF-EV, которую электрохэтч разделил с Nissan Ariya, а в движение приводит электромотор на 130 либо 220 лошадиных сил. В зависимости от версии электрокар комплектуется батареей емкостью 40 либо 60 киловатт-часов, а запас хода составляет от 300 до 470 километров.