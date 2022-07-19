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8 минут назад

«АвтоВАЗ» запатентовал несколько вариантов салона обновленной Lada Vesta

Алиса Селезнёва

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» запатентовал три варианта салона обновленной модели Lada Vesta. Об этом со ссылкой на данные открытой базы Федерального института промышленной собственности пишет «Лада.Онлайн».

«АвтоВАЗ» запатентовал несколько вариантов салона обновленной Lada Vesta
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным портала, запатентовано рулевое колесо, имеющее два варианта в зависимости от комплектации машины с минимальным и расширенным набором кнопок управления.

Также в зависимости от модификации машины будет отличаться мультимедийная система. Более дорогие комплектации получат сенсорный дисплей, а в топовой версии на панели появится большой планшет.

Также ожидается, но в зависимости у Lada Vesta NG будет несколько щитков комбинации приборов.

Напомним, что с 8 июня с конвейера «АвтоВАЗа» сошли первые автомобили Lada Granta Classic 2022 модельного года. Минимальная цена машины составляет 658,3 тыс. рублей.

При этом автопроизводитель объявил и о возобновлении выпуска Lada Granta в версии Cross. Модель Lada Granta Cross Classic'22 имеет увеличенный дорожный просвет, а также защитный обвес кузова.

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