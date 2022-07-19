Renault выпустила кассетный плеер

Французский автопроизводитель Renault решил необычным образом отметить полувековой юбилей культовой модели Renault 5. В честь 50-летия хэтчбека компания выпустила кассетный аудиоплеер, который назвали в честь автомобиля — PlayeR5. Автопроизводитель посчитал это довольно символичным, ведь несмотря на то, что первые кассетные плееры появились еще в начале 60-х, массовую популярность они получили именно в начале 70-х. Тогда же на рынок вышел Renault 5 и компания начала серийное производство модели.

Конечно же, плеер от французского автопроизводителя только выглядит как раритет, на самом деле это современный магнитофон с динамиком и возможностью записывать звук через внешний микрофон.

Заряжается устройство через стандартный USB разъем, а полной батареи хватает на 8-10 часов прослушивания. Но при этом возможность слушать кассеты компания реализовала.