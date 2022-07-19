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2 часа назад

Новости автомира: с начала года в Москве выявлено 78 тысяч нарушений правил установки номеров

Российская Газета

С начала года в Москве выявлено свыше 78 тысяч нарушений правил установки государственных регистрационных знаков, сообщает столичная Госавтоинспекция.

В Москве выявлено 78 тысяч нарушений правил установки номеров
Фото: Артем Геодакян/ТАССАртем Геодакян/ТАСС

Наибольшее количество нарушений - 69136 - за управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований стандарта регистрационными знаками. За это нарушение предусмотрен штраф 500 рублей.

Еще 8831 водитель привлечен за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством номеров либо с видоизмененными знаками. А это уже карается штрафом 5 тысяч рублей или лишением прав на 1-3 месяца. Как показывает судебная практика столицы, в большинстве случаев суды назначают именно лишение прав.

За управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками привлечено к ответственности 334 человека. Это уже наказывается лишением прав на полгода-год.

За установку заведомо подложных государственных регистрационных знаков оформлено 88 протоколов. Эта статья подразумевает штраф на граждан в размере 2500 рублей, на должностных лиц - от 15 до 20 тысяч рублей, на юридических - от 400 до 500 тысяч рублей.

Напомним, что знак считается нестандартным и нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение к хотя бы одной из букв или цифр номера. Однако зачастую водителей привлекают к ответственности за якобы видоизмененный номер, если его просто побило жизнью и суровыми дорожными условиями. То, что номер был видоизменен, необходимо доказывать, и это дело сотрудников Госавтоиснпекции. А при естественных потертостях номер может быть признан только не соответствующим ГОСТ. Что наказывается штрафом 500 рублей.

Автоновости,ГИБДД,
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