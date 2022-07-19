Aurus начал искать специалистов по импортозамещению

В Сети появилось несколько объявлений о наборе сотрудников, опубликованных на крупных сайтах по поиску работы. Работодателем указано ООО «Аурус Моторс», которому требуются несколько специалистов по логистическим процессам и процедурам и по закупкам. Из этого сайт Drom сделал вывод, что компания взяла курс на импортозамещение в связи с грядущим выпуском новой модели, внедорожника Komendant. Один пункт в требованиях к соискателям удивил: они должны иметь за плечами всего год опыта на схожей позиции, тогда как обычно автомобильные компании нанимают специалистов такого уровня со стажем минимум три-пять лет.

Фото: © Aurus © Aurus

Что касается позиции логиста, то в его задачи будут входить разработка и утверждение логистических процессов (упоминается оптимизация), работа с импортными поставщиками, а также анализ данных, подготовка отчетов и презентаций. Отдельным пунктом указана «логистическая поддержка маркетинговых активностей».

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В числе требований, помимо опыта работы от года, упоминается высшее образование «в области логистики, финансов, математики или техники» и свободный уровень владения английским языком. Есть и более расплывчатые требования, вроде «умения вести переговоры», «анализировать проблемы, предлагать решения» и «активность».

В отдел закупок, по всей видимости, требуются сразу несколько человек, причем они также должны уметь вести переговоры. Кроме того, у кандидатов должно быть высшее экономическое или техническое образование, опыт работы в сфере закупок автокомпонентов или смежных областях и свободный английский.

Будущим закупщикам предстоит заниматься не только непосредственно закупкой материалов и компоненты, но также искать и проводить аудит новых поставщиков, вести переговоры с иностранными и российскими поставщиками, «развивать долгосрочные партнерские отношения» и «обеспечивать эффективное кросс-функциональное взаимодействие между подразделениями».

Уровень зарплаты в обоих объявлениях не указан.