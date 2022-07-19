Суперпикап Ford F-150 Raptor стал ещё мощнее

Компания Ford представила новую версию пикапа F-150 Raptor, оснащённую двигателем V8.

Фото: Ford Ford

Экстремально-внедорожная версия Raptor, созданная на базе пикапа Ford F-150 актуального поколения, дебютировала ещё в начале прошлого года. Эти машины оснащают турбомотором V6 3.5 EcoBoost, развивающим 456 л. с., а теперь у пикапа появился ещё более мощный вариант.

Дорожный просвет F-150 Raptor — 33 см

Новый Ford F-150 Raptor R получил бензиновый двигатель V8 5.2 с приводным нагнетателем — такой же мотор ставят на самые экстремальные версии «Мустанга». Этот агрегат выдаёт 710 л. с. мощности и 868 Нм крутящего момента. Забавно, что новому «Раптору» не хватило всего трёх «лошадей», чтобы превзойти Ram 1500 TRX и стать самым мощным серийным пикапом в мире.

Ford

В трансмиссии — десятиступенчатый автомат и полный привод. Особенность всех «Рапторов» — сверхэнергоёмкая подвеска с мощными амортизаторами Fox. Они позволяют ехать по неровной поверхности, не снижая скорости, и обеспечивают огромные ходы подвесок: 36 см спереди и 38 см сзади.

Продажи версии F-150 Raptor R на американском рынке начнутся в конце года, цены пока не объявлены. Шестицилиндровый вариант пикапа стоит в США от 70 600 долларов.

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