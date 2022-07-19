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54 минуты назад

Новости автомира: Lada Niva Bronto без ABS и подушки безопасности появится в продаже осенью 2022 года

Газета.Ru

Упрощенная версия внедорожника Lada Niva Legend под названием Bronto появится на российском рынке не раньше сентября-октября этого года. Об этом сообщает паблик Avtograd News во «ВКонтакте»

Упрощенная Lada Niva Bronto появится в продаже осенью
Фото: Lada Lada

Отмечается, что автомобиль будет выпускать дочернее предприятие «АвтоВАЗа» ВИС-Авто. На сегодняшний день собран пробный экземпляр Lada Niva Bronto в упрощенном исполнении (без системы ABS и подушки безопасности). Он отправлен на полигон в Дмитрове для прохождения сертификации.

Согласно официальному сайту марки, внедорожник Lada Niva Bronto можно приобрести от 1 134 900 руб. за комплектацию Luxe. В нее включены 15-дюймовые легкосплавные диски, антиблокировочная система тормозов, боковая подушка безопасности, дневные ходовые огни, электростеклоподъемники, подогрев сидений, аудиоподготовка.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» до конца лета сможет отгружать дилерам только две модели Lada — Granta и Niva.

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